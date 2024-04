Closik, une nouvelle friperie débarque à Besançon

Pas moins de 1.500 pièces du dressing féminin de plus de 100 marques seront proposées dans le nouveau magasin, des vêtements vintage uniques, aux pièces de créateurs en passant les basiques. L’enseigne promet aux clients de trouver des articles ”de qualité 5 à 8 fois moins chers que leur valeur initiale” le tout dans le but de contribuer à ”un mouvement pour une mode plus responsable, éthique et économique.”

L’ouverture est prévue samedi 20 avril à 10h00.

