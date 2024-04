Concours photo sur le thème de l’habitat de demain. Participez !

Le thème du concours, votre cible ?

Pour sa première édition, ce concours amène les photographes intéressés à scruter le petit habitat collectif. Celui-ci, également appelé habitat intermédiaire ou semi-collectif, est au croisement de la maison individuelle et du petit immeuble d’appartements. C’est un groupement de logements aux caractéristiques proches d’habitats individuels, accès individualisés, espaces extérieurs privatifs extérieurs.

À chacun, muni de cette définition, de chercher et trouver l’inspiration…

Le terrain de jeu ?

C’est l’occasion de découvrir une aire géographique qui partage un même cadre de développement de l’habitat, et de son tissu tant économique qu’agricole, etc.

Les paysages y sont d’une grande diversité, allant d’un habitat fort ancien, jusqu’à un habitat récent s’étirant dans les replis naturels et agricoles. Il y a donc de quoi faire pour trouver l’inspiration et, en même temps, découvrir un espace commun où les grandes infrastructures — par exemple — se décident au sein d’une même organisation (le SMSCoT) constituée de deux intercommunalités, Grand Besançon Métropole et la Communauté de Communes du Val Marnaysien.

Quand ?

Pas de précipitation, vous avez le temps pour musarder, chercher, comparer, revenir puis décider de la photographie qui correspondra le mieux au concours…

En effet, ce concours, ouvert début avril, court jusqu’au 30 juin, avec une remise des prix en octobre 2024, lors du Salon de l’Habitat de Besançon, au stand du SMSCoT.

Qui, derrière le viseur ?

Les règles sont simples, avec deux catégories :

La catégorie jeune, ouverte aux moins de 18 ans

La catégorie grand public, photographes amateurs/professionnels. Dans cette catégorie entrent les plus de 18 ans vivant et/ou habitant sur le territoire concerné.

Et les photographies ?

Nous ne reprendrons pas ici, toutes les contraintes fixées dans le règlement du concours (vous pouvez scanner le QR code au centre de la photographie), mais il faut savoir que ne seront pas retenues les « photos retouchées numériquement, non réalistes et dont le style s’éloigne de la pratique de la photographie (ex : effets fusain, aquarelle, etc) ». De nombreux lots et cadeaux viendront récompenser les travaux photographiques retenus.

Qui choisit ?

La réponse pourrait être qui veut… Pour être plus concret, un vote sera organisé sur les réseaux sociaux via « Besançon, j’aime ma Ville » et « J’aime mes villages alentours ».

Pour le reste, chacun et chacune pourra se reporter au règlement du concours (ici).

Infos +

Concours photo du SMSCoT : Grand Besançon Métropole et la Communauté de Communes du Val Marnaysien.