Où sortir dans le Grand Besançon ? A l'Assemblage !

Date d'ouverture : 1er octobre 2017

Gérant : cinq associés de l'association Le Trou au Loup la suite. Le président est Gilles Reuillard

En cinq mots, comment décririez-vous l'ambiance ?

"Notre slogan est vin, musique, curiosité. J'ajouterais bienveillante et improbable", explique David Richard, un membre de l'association. "Nous prônons le vin qui fait rire et rend joyeux".

Quelles sont les particularités du bar ?

"L'assemblage est un assemblage de personnes et de propositions. Nous avons un bar à vin, une cave et des produits de bonne qualité provenant des fermes des alentours. Nous sommes aussi une association et nous ne parlons pas de clients mais de nos assemblés comme nous aimons le dire. Une cotisation de 15 euros à l'année est possible pour avoir des réductions sur le vin et devenir membre. Tout le mobilier se vend à l'assemblage".

Des rendez-vous réguliers ?

"Nous organisons un concert par semaine le vendredi soir. Une exposition d'art contemporain est à venir. Il est possible de privatiser les lieux pour un séminaire. En Janvier, nous nous organiserons des rencontres vinoliques …"

Quel public visé ?

"Les curieux".

Quelles sont les spécialités du bar ?

"Nous avons 70 sortes de vin achetés directement au producteur. Nous connaissons les vignobles nous ne prenons pas de vins de brasseurs".

Quel budget pour une soirée ?

"3 euros le verre de vin, la coupe de champagne est à 6 euros 50, nos escargot à 6 euros, nos spécialités à 15…"

Horaires d'ouverture ?

"Nous sommes ouverts du jeudi au dimanche avec une restauration le midi".

Info +