14 Juillet : quelles sont les origines de la fête nationale française ?

Vie-publique.fr retrace les origines du 14 juillet et de la fête nationale en passant par les symboles et les emblèmes de la république française.

Que célèbre-t-on le 14 juillet ?

Déclarée fête nationale en 1880, la date du 14 juillet marque la célébration de la République française. Ce jour précis est associé notamment à la prise de la Bastille à Paris en 1789.

Historiquement, en 1790, le premier anniversaire de la prise de la Bastille est célébré lors de la fête de la Fédération à Paris. C’est à cette occasion que des gardes nationaux défilent sous la bannière de leur département dans un atmosphère d’union nationale.

Cependant, pendant presque un siècle, la date du 14 juillet n’est plus systématiquement associée à la fête nationale.

Après les législatives largement remportée par les républicains en 1876, il est décidé que le 14 juillet deviendra jour de fête nationale annuelle (Loi du 6 juillet 1880).

Cette journée célèbre donc deux dates : la prise de la bastille de 1789 et la première fête de la fédération de 1790.

Le 14 juillet devient un symbole de la République. L’armée est très rapidement mis au centre des festivités, dès la première édition, le programme prévoit un défilé militaire sur l’hippodrome de Longchamp.

Ce n’est qu’après la Première Guerre mondiale que le défilé militaire se déroule sur les Champs-Élysées, en hommage aux combattants.

Cette année 2025, ce sont plus de 7000 femmes et hommes qui défileront à Paris, 102 avions et hélicoptères et 200 chevaux.

Symboles, emblèmes et principes de la République française

Les symboles de la République sont inscrits dans la Constitution. Dans l’article 2, il est indiqué : "L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge" et "L’hymne national est La Marseillaise”; Ces symboles sont consacrés au début de la troisième République . Les trois couleurs nationales sont en effet apparues pour la première fois le 17 juillet 1789. Elles allient le blanc, symbole du pouvoir royal, au bleu et rouge, couleurs de la ville de Paris. La Marseillaise a, pour sa part, été composée à Strasbourg en 1792 par Rouget de Lisle, comme un chant de guerre destiné à l’armée du Rhin. Elle est devenue l’hymne national par un décret de la Convention du 26 messidor an III (14 juillet 1795).

La Marianne et la fête nationale du 14 juillet sont aussi considérés comme des symboles de la République.

Au niveau des principes fondamentaux, ils se traduisent par des droits intangibles, qu’ils soient politiques ou sociaux. Ils sont octroyés à l’ensemble des citoyens sans distinction. L’article1er de la Constitution proclame que “La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.”

14 juillet 1978 et les entretiens présidentiels

Inaugurés par Valéry Giscard d’Estaing le 14 juillet 1978, les discours à la télévision sont devenus une “tradition présidentielle” se déroulant au Palais de l’Élysée après le défilé militaire. Cette entrevue sert à faire un point sur les grandes lignes politiques du pays et sur les sujets du moment.

Cette habitude est restée pendant les mandats de François Mitterrand et Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy a ensuite décidé de ne pas suivre cette tradition, il s’était exprimé à ce sujet en disant “Je ne veux pas être un commentateur de l’actualité politique, je suis là pour agir.”

François Hollande avait ensuite restauré le concept des interviews télévisés du 14 juillet.

Depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron n’a pris la parole que deux fois lors d’un 14 juillet. En 2020 en raison de la situation sanitaire et en 2022 après l’invasion Russe en Ukraine.