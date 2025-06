19h de course pour les militaires du 19e régiment de Besançon

Les militaires du 19e régiment du génie basé à Besançon se lancent un défi ce vendredi 6 juin 2025 : parcourir le plus de fois possible et durant 19h, une boucle d’1 km par équipes et en relais à la Gare d’eau de Besançon. Objectif : challenger le dépassement de soi, l’esprit d’équipe et de cohésion.