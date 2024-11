"Roller & skate buissonniers", le nouveau livre de Vincent Boucard

Vincent Boucard pratique toujours la glisse quelque part, quelques instants, laissant son empreinte dans le ski, le roller, le skate et le surf. Cette passion contemporaine est capturée dans son ouvrage actuel ainsi que dans Ça part en free-ride et Une glisse libre, un recueil poétique fusionnant action et réflexion. Ayant grandi dans une ferme, il découvre dans le free-ride une liberté similaire à celle du monde paysan, liée au climat et harmonieuse avec l’environnement. Sa littérature se tisse d’échanges et de choix nés de rencontres.

Résumé du livre

Vincent n’a jamais eu l’intention de briller sous les projecteurs, conscient des éblouissements qu’une telle exposition peut provoquer. Ainsi, Roller & skate buissonniers surgit au seuil de ses cinquante ans, marquant une vie jalonnée de hasards et d’expériences. Il retrace un parcours, évoque son vécu ainsi que les moments de questionnement de celui qui était perçu par certains comme le mouton noir, le marginal ou l’exubérant. Ces années sont témoignées à travers les sports de glisse et les évolutions quotidiennes, dépeignant une histoire partagée et un avenir anticipé dont les clés sont disséminées au fil des pages de ce destin.

