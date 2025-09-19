À Besançon, un conducteur interpellé en mangeant au volant : 40g de cannabis trouvés dans sa voiture

Une patrouille de la brigade anticriminalité a procédé mardi 16 septembre 2025, vers 19h40, au contrôle d’un véhicule au niveau de l’angle entre la rue des Fontenottes et le boulevard Diderot, à Besançon. Lors de ce contrôle, initialement motivé par le comportement du conducteur qui mangeait tout en conduisant, les policiers ont constaté une forte odeur de produits stupéfiants provenant de l’habitacle.

La fouille du véhicule a permis la découverte d’un sachet contenant de la résine de cannabis dans la portière. Le conducteur, un homme de 27 ans, a remis spontanément aux forces de l’ordre deux autres sachets contenant de la résine de cannabis, pour un total de 40 grammes. Selon les services de police, le conditionnement des produits laissait supposer une revente, les sachets portant des inscriptions manuscrites.

L’homme et sa passagère, une femme âgée de 25 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue.

Lors de ses auditions, le conducteur a d’abord affirmé que la drogue était destinée à sa consommation personnelle. L’exploitation de son téléphone a toutefois laissé supposer une implication dans un trafic. Dans une seconde audition, il a reconnu livrer des stupéfiants pour rendre service à un tiers.

De son côté, la passagère a déclaré ne pas avoir eu connaissance de la présence de stupéfiants dans le véhicule, confirmant simplement que son ami en consommait. Ses déclarations ont été corroborées par le conducteur, et l’exploitation de son téléphone s’est révélée négative.

À l’issue de la procédure, la garde à vue du conducteur a pris fin le 18 septembre. Il est convoqué devant le tribunal dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en mars 2026, doublée d’une convocation par officier de police judiciaire en juin 2026.

La passagère a quant à elle été remise en liberté le 17 septembre à 15h05, sans poursuites judiciaires engagées à son encontre.