À Besançon, une "casserolade" prévue ce vendredi soir place du 8 Septembre

"Faisons nous entendre !", écrivent dans un communiqué commun les syndicats. S’ils dénoncent la précarité des travailleurs et demande une taxation des grandes fortune et l’abandon de la loi Duplomb, cette mobilisation est aussi l’occasion de pousser un coup de gueule.

"Le 18 septembre, les lycéens de Pasteur et Ledoux ont choisi de manifester pacifiquement dans le cadre de la journée intersyndicale pour plus de justice sociale, fiscale et environnementale. L’intersyndicale dénonce l’intimidation pratiquée par les forces de l’ordre : est-il normal que des CRS soient à l’entrée du lycée Ledoux ? Est-il normal que des policiers en civil soient à l’intérieur de l’enceinte d’un lycée ?", questionnent les syndicats.

Avant d’ajouter : "Nous dénonçons de tels agissements : il est de la responsabilité des personnels de direction de veiller à la sécurité de leurs élèves".