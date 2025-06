À Bourogne, passation de commandement au plus ancien régiment d’artillerie d’Europe

La cérémonie de passation de commandement aura lieu en présence des autorités civiles, militaires ainsi que des associations des portes drapeaux et de l’ensemble des "Fusiliers" du "Royal Artillerie" disponibles. Cette cérémonie militaire par excellence, est considérée comme "un moment privilégié". "Plus qu’une occasion de se réunir pour l’ensemble du personnel, elle permet de remercier le colonel Debas et d’accueillir le lieutenant-colonel (TA) Leduc.", selon le régiment.

C’est sous la présidence du général Marc Galan, commandant la 19e brigade d’artillerie à laquelle est subordonnée le 1er régiment d’artillerie (RA), que se déroulera cette cérémonie. À cette occasion, le général Galan transmettra l’étendard du régiment au lieutenant-colonel (TA) Leduc. Les différentes batteries seront rassemblées pour la traditionnelle revue des troupes, elle-même suivie d’un défilé régimentaire.

Le colonel Debas rejoindra le Commandement du combat du futur (CCF).

Le parcours du lieutenant-colonel Leduc

"Le lieutenant-colonel (TA) Leduc, qui était chef du bureau opération- instruction du 1er RA de 2020 à 2022, arrive de la Section technique de l’armée de Terre (STAT) où il était en charge du segment drone", retrace le régiment.

Il a reçu plusieurs décorations au cours de sa carrière : Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’ordre national du Mérite et Médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze. Saint-Cyrien, le lieutenant-colonel Leduc a effectué des missions au Liban, au Tchad et au Mali. C’est à 45 ans et après plus de 20 ans de carrière dans l’armée qu’il prendra le commandement du premier régiment d’artillerie.

Créé par Louis XIV, le 1er RA, surnommé Royal Artillerie, est le plus ancien des régiments d’artillerie d’Europe. Les militaires qui y servent sont appelés les Fusiliers du Roy.