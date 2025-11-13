Jeudi 13 Novembre 2025
Dole
Evénements Société

À la découverte des métiers de l’industrie le 18 novembre à Dole

Publié le 13/11/2025 - 11:00
Mis à jour le 13/11/2025 - 10:24

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie, France Travail Dole et ses partenaires organisent, le mardi 18 novembre 2025, une journée dédiée à la découverte des métiers de l’industrie. Accessible à tous, cette initiative vise à faire découvrir, informer et orienter les jeunes, les demandeurs d’emploi et les professionnels en reconversion vers des secteurs dynamiques et prometteurs.

© Élodie R.
© Élodie R.

Tout au long de la journée, de 10h à 15h30, le public pourra participer à des expériences interactives, rencontrer des professionnels et assister à des démonstrations technologiques innovantes.

Parmi les temps forts, la visite guidée de l’unité mobile de l’UIMM promet une immersion dans l’industrie du futur. Ce dispositif itinérant conçu pour plonger les visiteurs dans l’univers de l’industrie grâce à la réalité virtuelle et augmentée offrira des sessions toutes les heures (sur inscription, places limitées). Cette unité, rappelle le communiqué des organisateurs, est un outil pédagogique unique en France, conçu par l’UIMM et son Pôle Formation de Franche-Comté, pour promouvoir les métiers de l’industrie 4.0 et former les publics.

Rencontres et animations

Le programme prévoit également un comptoir des offres d’emploi, où les visiteurs pourront rencontrer des conseillers en emploi et découvrir les opportunités professionnelles disponibles sur le bassin dolois. Le Challenge Forindustrie, organisé en partenariat avec le groupe EDF, invitera les participants à tester leurs compétences à travers des activités ludiques et formatives.

Des démonstrations et ateliers interactifs permettront en outre de plonger dans les métiers de la mécanique, de la métallurgie et des nouvelles technologies grâce à des casques de réalité virtuelle. Des échanges avec des professionnels compléteront la journée, offrant témoignages, conseils et réponses aux questions sur les carrières industrielles.

Un événement pour tous les publics

Cette journée s’adresse à un large public : jeunes en orientation, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion et curieux des métiers techniques. Les organisateurs rappellent que l’objectif est de démystifier les idées reçues sur l’industrie, tout en valorisant des métiers porteurs et en tension sur le territoire.

Infos pratiques

  • Mardi 18 novembre 2025
  • Avenue de Lahr, Dole
  • De 10h à 15h30
  • Inscription recommandée pour les visites de l’unité mobile : entreprise.frc0023@francetravail.net  ou via la plateforme Mes Événements Emploi.

Cet événement est organisé par France Travail Dole, en partenariat avec le Pôle Formation de l’UIMM, le GEIQ Industries BFC, la Mission Locale Dole Revermont, Cap Emploi Jura, Dole Territoire d’Industries, l’AIPMI BFC, la Ville de Dole et le Grand Dole.

emploi industrie semaine de l'industrie

Publié le 13 novembre à 11h00 par Alexane
