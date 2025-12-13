À Ornans, le pôle Courbet propose des contes et visites à la lanterne…

La ferme Courbet à Flagey et le musée Courbet à Ornans proposent des animations insolites ce mois de décembre 2025…

Zoom sur le programme :

Conte : Le royaume de givre -Aux origines de Tante Arie

Dimanche 21 décembre 2025 à 15 heures - Ferme Courbet - 28 grande rue – 25 330 FLAGEY

Avec la Compagnie l’Allée des Cerisiers

Un conte d’hiver, entre ténèbres et lumière. Et si Tante Arie n’avait pas toujours été une fée ? Dans un hiver éternel où le peuple meurt de faim, une jeune femme nommée Henriette se dresse face à un seigneur tyrannique. Entre magie ancienne, créatures oubliées et amitié indéfectible, elle deviendra la légende que l’on chuchote encore aujourd’hui au son d’un grelot…

Infos pratiques

Durée : une heure environ. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Informations et réservations obligatoires au 03 81 53 03 60 ou fermecourbet@doubs.fr Pour le respect des artistes et intervenants, arrivée souhaitée quinze minutes avant l’heure de l’événement. L’accès à la salle ne sera plus possible après le début de l’événement.

Visites à la lanterne

Lundi 22 et lundi 29 décembre 2025 à 17 heures - Musée Courbet - 1 place Robert Fernier – 25 290 ORNANS

Avec une médiatrice culturelle du Musée Courbet

La nuit tombée : visite exclusive de l’exposition permanente, une expérience insolite à la lueur des lanternes pour découvrir l’exposition sous un nouveau jour.

Infos pratiques

Durée : une heure environ. Entrée gratuite - dans la limite des places disponibles. Informations et réservations obligatoires au 03 81 86 22 88 ou reservationpaysdecourbet@doubs.fr