Accident à Fuans : une femme de 71 ans transportée à l’hôpital

Les secours sont intervenus ce vendredi 10 octobre 2025 peu avant 15h10 sur la RD242 en direction de Morteau à hauteur de la commune de Fuans.

Selon les premiers éléments, l’accident n’a impliqué qu’un seul véhicule.

Une femme de 71 ans a été légèrement blessée et transportée au CHU de Besançon.

Les causes de l’accident n’ont pas été communiquées.