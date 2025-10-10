Vendredi 10 Octobre 2025
Fuans
Faits Divers

Accident à Fuans : une femme de 71 ans transportée à l’hôpital

Publié le 10/10/2025 - 17:36
Mis à jour le 10/10/2025 - 17:07

Les secours sont intervenus ce vendredi 10 octobre 2025 peu avant 15h10 sur la RD242 en direction de Morteau à hauteur de la commune de Fuans.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon les premiers éléments, l’accident n’a impliqué qu’un seul véhicule.

Une femme de 71 ans a été légèrement blessée et transportée au CHU de Besançon.

Les causes de l’accident n’ont pas été communiquées.

Publié le 10 octobre à 17h36 par Hélène L.
