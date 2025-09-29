Accident en cours rue de Vesoul à Besançon

Entre le 10 et le 16 septembre 2025, trois personnes âgées ont été victimes d’une escroquerie similaire à Besançon, annonce la direction interdépartementale de la police nationale du Doubs dans un communiqué daté du 26 septembre.

Un individu se faisant passer pour un agent de la société ENGIE s’est rendu à leur domicile, et a prétexté venir les rencontrer pour un remboursement de trop-perçu de la part de la société, indiquent les services de police.