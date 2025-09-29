Lundi 29 Septembre 2025
Besançon
Faits Divers

Accident en cours rue de Vesoul à Besançon

Publié le 29/09/2025 - 17:26
Mis à jour le 29/09/2025 - 17:26

Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés vers 17h15 ce lundi 29 septembre 2025 rue de Vesoul à Besançon.

© Élodie R.
© Élodie R.

Selon les premiers éléments, deux motos et un piéton seraient impliqués dans l’accident.

Trois personnes seraient donc gravement blessées.

Plus d’informations à venir. Évitez le secteur si vous le pouvez.

sapeur-pompier

Publié le 29 septembre à 17h26 par Hélène L.
Faits Divers

