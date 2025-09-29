Accident en cours rue de Vesoul à Besançon

Selon les premiers éléments, deux motos et un piéton seraient impliqués dans l’accident.
Trois personnes seraient donc gravement blessées.
Plus d’informations à venir. Évitez le secteur si vous le pouvez.
Publié le 29/09/2025 - 17:26
Mis à jour le 29/09/2025 - 17:26
Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés vers 17h15 ce lundi 29 septembre 2025 rue de Vesoul à Besançon.
Un collectif de victimes d'un prêtre, incarcéré pour pédophilie, dénonce "les silences" des diocèses de Dijon et Rabat, où le père a officié, sur leur "attitude et leur réponse" face à ces "violences", dans une lettre ouverte publiée lundi 29 septembre 2025.
Entre le 10 et le 16 septembre 2025, trois personnes âgées ont été victimes d’une escroquerie similaire à Besançon, annonce la direction interdépartementale de la police nationale du Doubs dans un communiqué daté du 26 septembre.
Un individu se faisant passer pour un agent de la société ENGIE s’est rendu à leur domicile, et a prétexté venir les rencontrer pour un remboursement de trop-perçu de la part de la société, indiquent les services de police.
Une jeune femme de nationalité roumaine a été mise en examen dans le cadre de l'enquête sur le meurtre, de plusieurs coups de couteau, d'un homme de 81 ans à Tournus (Saône-et-Loire), a indiqué jeudi le parquet.
Fin d'alerte • Lucie, âgée de 12 ans, avait été enlevée à Dompierre (61) aux abords du 3, rue Berrier le 24 septembre 2025 vers 22h30.
