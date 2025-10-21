Action de sensibilisation en faveur de la condition animale samedi à Besançon

À l’approche des élections municipales, l’association Projet animaux zoopolis (PAZ) organise samedi 25 octobre 2025 devant l’hôtel de ville de Besançon une action de sensibilisation pour inciter les candidats à la municipalité bisontine à s’engager en faveur de la condition animale.

L’association demande aux candidat(e)s de s’engager sur la charte de PAZ, notamment sur la fermeture du Zoo de la Citadelle. Elle organise pour cela un happening samedi 25 octobre à 14h30 devant l’Hôtel de Ville de Besançon. L’association précise que des militants tiendront des panneaux et distribueront des tracts aux passants.

À l’occasion des élections municipales de 2026, PAZ souhaite que la condition animale soit "prise au sérieux à travers des engagements concrets des candidat(e)s pour que des politiques publiques en faveur de la cause animale soient menées".

L’association a d’ailleurs fait un état des lieux sur ce que les municipalités ont accompli en matière de condition animale. Établi sur la base de 23 mesures relatives à la cause animale, les sujets couverts par cet état des lieux sont variés : animaux liminaires (rats, pigeons, etc.), animaux domestiques, animaux utilisés pour le loisir et le divertissement.

Si l’association salue l’attribution d’une délégation à la condition animale, elle estime néanmoins qu’il "reste beaucoup à faire" et réclame à la Ville de Besançon "une politique publique plus ambitieuse en matière de condition animale notamment en tournant la page du zoo".