Action de sensibilisation en faveur de la condition animale samedi à Besançon

L’association demande aux candidat(e)s de s’engager sur la charte de PAZ, notamment sur la fermeture du Zoo de la Citadelle. Elle organise pour cela un happening samedi 25 octobre à 14h30 devant l’Hôtel de Ville de Besançon. L’association précise que des militants tiendront des panneaux et distribueront des tracts aux passants.
À l’occasion des élections municipales de 2026, PAZ souhaite que la condition animale soit "prise au sérieux à travers des engagements concrets des candidat(e)s pour que des politiques publiques en faveur de la cause animale soient menées".
L’association a d’ailleurs fait un état des lieux sur ce que les municipalités ont accompli en matière de condition animale. Établi sur la base de 23 mesures relatives à la cause animale, les sujets couverts par cet état des lieux sont variés : animaux liminaires (rats, pigeons, etc.), animaux domestiques, animaux utilisés pour le loisir et le divertissement.
Si l’association salue l’attribution d’une délégation à la condition animale, elle estime néanmoins qu’il "reste beaucoup à faire" et réclame à la Ville de Besançon "une politique publique plus ambitieuse en matière de condition animale notamment en tournant la page du zoo".