Alcoolisé, il vocifère contre des policiers et se fait interpeller

Une patrouille de police a croisé un véhicule le 19 septembre 2025 vers 17h05 au niveau de la rue Fabre à Besançon d’où provenaient des vociférations à leur encontre…

Après avoir croisé l’automobiliste, les policiers ont fait demi-tour et ont contrôlé le véhicule. Deux personnes se trouvaient à bord.

Le conducteur a été soumis au dépistage de l’imprégnation alcoolique qui s’est avéré positif (1,9 g d’alcool par litre de sang). Les effectifs de police ont également constaté la présence d’un couteau à côté du frein à main. Palpé par mesure de sécurité, un second couteau a également été trouvé sur lui.

Le passager a été laissé libre et le conducteur a été conduit au commissariat.

Le conducteur de 62 ans était placé en garde à vue. Il s’est vu notifier une ordonnance pénale de six mois de suspension de permis et un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que cinq ans d'interdiction de port d’arme. Il sera convoqué devant le délégué du procureur le 6 janvier 2026.