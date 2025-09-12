Vendredi 12 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

Alcoolisé, il vocifère contre des policiers et se fait interpeller

Publié le 12/09/2025 - 14:00
Mis à jour le 12/09/2025 - 12:24

Une patrouille de police a croisé un véhicule le 19 septembre 2025 vers 17h05 au niveau de la rue Fabre à Besançon d’où provenaient des vociférations à leur encontre…

© Élodie R.
© Élodie R.

Après avoir croisé l’automobiliste, les policiers ont fait demi-tour et ont contrôlé le véhicule. Deux personnes se trouvaient à bord.

Le conducteur a été soumis au dépistage de l’imprégnation alcoolique qui s’est avéré positif (1,9 g d’alcool par litre de sang). Les effectifs de police ont également constaté la présence d’un couteau à côté du frein à main. Palpé par mesure de sécurité, un second couteau a également été trouvé sur lui.

Le passager a été laissé libre et le conducteur a été conduit au commissariat.

Le conducteur de 62 ans était placé en garde à vue. Il s’est vu notifier une ordonnance pénale de six mois de suspension de permis et un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que cinq ans d'interdiction de port d’arme. Il sera convoqué devant le délégué du procureur le 6 janvier 2026.

police

Publié le 12 septembre à 14h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

À Besançon, des baptêmes de l’air offerts aux enfants malades
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°3

Les conseils d'automne d'Anne Sallé #1 : Bouger pour libérer : que veut votre corps ?

Sondage

 19.93
nuageux
le 12/09 à 15h00
Vent
2.84 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
65 %
 