Après un délit de fuite, il est interpellé avec des armes et de la méthadone

Les policiers sont intervenus mercredi 15 octobre 2025 au parking Chamars à Besançon.

Suite à un accident de la route avec délit de fuite, les forces de l’ordre ont été engagées et ont retrouvé la voiture avec un homme âgé de 35 ans à bord.

Après avoir effectué des vérifications, les policiers ont trouvé dans le véhicule : deux armes de poing, deux flacons de méthadone, des pochons vides, une balance ainsi qu’une réplique de colt 1911 airsoft, et un pistolet d’alarme.

Auditionné, il a reconnu les faits de conduite sous alcool et sous stupéfiant. Il s’est également avéré qu’il conduisait malgré l’annulation de son permis de conduire. Il a expliqué posséder les deux armes, car il voulait les vendre.

Il a été conduit à la maison d'arrêt de Besançon. Il sera jugé le 28 novembre 2025