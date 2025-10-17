Vendredi 17 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Après un délit de fuite, il est interpellé avec des armes et de la méthadone

Publié le 17/10/2025 - 15:02
Mis à jour le 17/10/2025 - 14:11

Les policiers sont intervenus mercredi 15 octobre 2025 au parking Chamars à Besançon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Suite à un accident de la route avec délit de fuite, les forces de l’ordre ont été engagées et ont retrouvé la voiture avec un homme âgé de 35 ans à bord.

Après avoir effectué des vérifications, les policiers ont trouvé dans le véhicule : deux armes de poing, deux flacons de méthadone, des pochons vides, une balance ainsi qu’une réplique de colt 1911 airsoft, et un pistolet d’alarme.

Auditionné, il a reconnu les faits de conduite sous alcool et sous stupéfiant. Il s’est également avéré qu’il conduisait malgré l’annulation de son permis de conduire. Il a expliqué posséder les deux armes, car il voulait les vendre.

Il a été conduit à la maison d'arrêt de Besançon. Il sera jugé le 28 novembre 2025

police

Publié le 17 octobre à 15h02 par Hélène L.
Faits Divers

