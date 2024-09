Assemblée parlementaire de l’Otan : le sénateur Perrin en déplacement aux États-Unis

Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, entame ce jour un déplacement aux États-Unis pour contribuer aux travaux de la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée parlementaire de l’Otan (AP Otan).

”Cette session de travail a trait à la concurrence géopolitique et à la militarisation du Grand Nord. Cet espace, longtemps délaissé, acquiert, depuis l’invasion par les forces armées russes de l’Ukraine, une importance stratégique majeure” explique le sénateur Perrin. ”Côté Russe, l’intérêt pour l’Arctique n’a rien d’étonnant !” estime-t-il. Sur le plan économique, cette zone représente en effet 11% de son PIB et abrite 2/3 de ses réserves en hydrocarbures. Sur le plan stratégique, cette région tient un rôle central dans sa dissuasion nucléaire.

”Pour Moscou, la militarisation de l’Arctique est incontestablement une priorité. C’est pourquoi, dans ce contexte, la vigilance de l’Otan doit nécessairement être décuplée et sa présence renforcée. L’adhésion récente de la Suède et de la Finlande est à cet égard un atout considérable” selon Cédric Perrin.

Outre cette dimension stratégique, la région Arctique pose de nombreux enjeux d’ordres environnementaux : les températures devraient augmenter de façon significative (+ 4° C) au fil des trente prochaines années ; dans l’Arctique, cette hausse devrait être deux fois plus importante.

”Les défis qui nous attendent imposent des réponses coordonnées. L’unité politique des Alliés est indispensable, et cela passe notamment par un dialogue permanent, sincère et constructif entre les parlementaires de l’AP OTAN !”plaide le sénateur, qui lançait l’alerte dès 2015 dans un rapport sénatorial intitulé Les conséquences géostratégiques du dérèglement climatique.

(Communiqué)