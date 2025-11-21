Assigné à résidence, il déambule à Besançon avec de la drogue

Un jeune homme de 18 ans a été interpellé au centre commercial des Epoisses à Besançon le 18 novembre 2025 peu avant midi.

Une patrouille de police a contrôlé plusieurs individus qui étaient en train de discuter. Il s’est avéré que l’un d’entre eux faisait état d’une assignation à résidence. Le jeune homme, âgé de 18 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Sur lui, il avait 15,75 g de résine de cannabis, 7,02 g de cocaïne et 210 euros en liquide.

Auditionné, il a reconnu être un vendeur de stupéfiants, mais a expliqué ne pas savoir qu’il devait venir signer son assignation au commissariat.

À l'issue de sa garde à vue ce jeudi matin, il a été déféré au parquet de Besançon et conduit à la maison d'arrêt de Besançon.