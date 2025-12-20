Samedi 20 Décembre 2025
Besançon
Sport

Basket : le BesAC à la mauvaise adresse !

Publié le 20/12/2025 - 09:12
Mis à jour le 20/12/2025 - 07:11

Difficile de reconnaitre cette équipe bisontine rayonnante et victorieuse mardi soir contre Mulhouse au Palais des Sports et celle qui a peiné pendant près de 40 minutes sur le parquet de Boulogne/mer dans le cadre de la 17e journée de la Phase 1 du championnat de N1.

© Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou
© Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou
  • Nationale 1
  • Phase 1 - Match 17
  • A Boulogne/mer, SOMB Boulogne bat BesAC 70-60
  • Les quarts-temps : 14-10, 16-12, 25-16, 15-22

Les marqueurs :

  • Boulogne : Hannequin 11, Hyacithe 11, Sebree 11, Mayaki 9, Sobel 8, Aygalenq 7, Eyoum 6, Cadiau 5, Weber 2, Benali.
  • BesAC : Pouye 19, Venckus 16, Nkombou 6, Correa 6, Hook 5, Jubenot 4, Eliezer-vanerot 4, Bronner, Cagnet.

Incroyable contraste qui a vu le BesAC passer de la pleine lumière à un état bien morose.

En cause, non pas l'envie car les joueurs de Laurent Kleefstra se sont montrés plutôt combatifs et défensivement ils ont su n'encaisser que 70 points.

Mais, en attaque, il leur a manqué l'adresse sans laquelle il est difficile de faire progresser le scoring et de gagner des matches.
On ne va pas s'éterniser sur le déroulé de ce match à vite oublier, mais on va juste donner quelques pourcentages qui sont plein pot à l'origine de ce que l'ont peut qualifier de non-match.

En première mi-temps déjà, le BesAC n'était qu'à 22 % de réussite globale et dans le néant total derrière l'arc : 12 tirs tentés et aucun dans la cible ! En fin de match, les chiffres restaient de la même veine improductive : 18 tirs sur 44 à 2 points (40 % de réussite) et 2/21 à 3 pts (9,5 %). Une véritable disette...

Comment voulez-vous avec de pareils pourcentages penser pouvoir rivaliser et gagner un match qui a d'ailleurs bien failli, au delà d'une 14e défaite en 17 matches,  tourner en un très lourd revers. Le BesAC a en effet été mené de 20 points (66-46, 36e).
Heureusement une réaction de fierté dans les quatre dernières minutes a permis de ne céder au final que de 10 points (70-60), ce qui sauvait quelque peu les apparences.

A noter qu'en terminant mal son année 2025, le BesAC reste seul détenteur de la lanterne rouge du classement.

BesAC - LyonSO le 9 janvier

Voici maintenant venu le temps de la trêve des fêtes de fin d'année. Les joueurs du BesAC vont avoir droit à quelques jours de vacances et se retrouveront le 30 décembre à midi. Il s'agira alors de préparer la rentrée 2026 et de bien intégrer la nouvelle recrue Augustinas Venckus. Ce que Laurent Kleefstra traduit ainsi : " On a un super joueur avec nous. Il faut qu'on trouve les solutions pour lui procurer de meilleures situations de tirs pour les rendez-vous à venir ".

Avec l'idée bien ancrée en tête de vite gagner des matches. A commencer par le premier de l'année 2026 : ce sera le vendredi 9 janvier contre LyonSO au gymnase des Montboucons.

(Communiqué du BesAC)

basket besAC défaite

Publié le 20 décembre à 09h12 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

