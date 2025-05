Basket : le BesAC fait la fête au Palais !

Pourquoi s'en cacher, on l'aime cette équipe du BesAC façon 2024-2025. Une équipe au sens propre du terme qui une fois encore a régalé les 2.500 spectateurs du Palais des sports de Besançon en remportant sa 19e victoire de la saison, faisant ainsi valoir un bilan équilibré (19 victoires, 19 défaites) qui le maintient avec Angers, en tête du classement de Poule B de Phase 2, un leadership tout honorifique.

Nationale 1 - Phase Match 12

A Besançon, BesAC bat Fougères 75-73

Les quart-temps : 20-18, 13-18, 23-14, 19-23 Les marqueurs : BesAC : Kovac 22, Pouye 18, Eliezer-Vanerot 10, Boyer 10, Jubenot 8, Djedje 4, Magassa 3, Maillot, Falzon

Fougères : Choplin 22, Bichard 14, Lebrun 11, Nsima 9, Koumbamounda 7, Soumaoro 4, Vorotnikovas 4, Thomas 1, Kherzane 1, Gibey.

Pourtant les joueurs de Laurent KJeefstra auraient pu ne pas être à ce niveau de motivation et de détermination. En effet, le maintien acquis bien avant l'heure aurait pu les faire aller vers moins d'investissement et vers un état d'esprit laxiste. Par ailleurs, l'effectif sans deux de ses joueurs majeurs blessés, Quentin Hanck et Aaron Falzon, aurait pu les faire douter. D'autant qu'en face, Fougères au grand complet, avait l'obligation de gagner pour croire encore au renouvellement de son bail avec la N1.

Mais rien de tout ça n'a eu de prise. Bien au contraire, on a vu sur le parquet du Palais sports, une équipe engagée pendant 40 minutes qui a joué les yeux dans les yeux avec son adversaire.

Et, au bout du compte, le BesAC s'est offert un succès qui a ravi ses supporters dans une ambiance des grands soirs, marquée aussi par des animations à l'américaine qui ont participé à la fête.

Quand le BesAC a mené de 13 longueurs (32e), on croyait l'affaire bien engagée. Un sentiment presqu'unanimement partagé dans la salle à 71-60 à 2'30 du terme.

Mais voilà, un soupçon d'adresse supplémentaire de Fougères allié à quelques petites erreurs bisontines de concentration, créaient un redimensionnement du score doublé d'un énorme suspense. Les visiteurs ont même eu à ce moment-là deux possessions de balle qui auraient pu leur permettre de passer devant au tableau d'affichage, voire de gagner (72-70, puis 74-73). Cardiaques s'abstenir !

Le BesAC n'a rien lâché

Toutefois, le BesAC trouvait les ressources nécessaires pour remettre les gaz en défense dans les ultimes secondes et préserver son mince avantage, victoire en prime dans une salle en ébullition.

Une soirée comme on les aime, surtout quand elles se terminent bien ! Une belle promotion aussi pour le basket.

Laurent Kleefstra ne cachait pas sa joie : " Je suis fier de ce groupe qui n'a rien lâché malgré les pépins et les absents pour blessures. C'est top pour la der au Palais des sports. Il est vrai qu'on s'est fait peur en toute fin de match. Les garçons étaient cramés à cause du manque de rotations. Mais ils n'ont rien lâché avec un très bel état d'esprit. Félicitations à eux ! "

Prochain match mardi soir 6 mai à Paris contre les jeunes espoirs du Pôle France, puis retour vendredi 9 mai aux Montboucons pour la fin de la saison. Ce sera contre Rennes

Nul doute que les Kovac, Jubenot, Pouye, Eliezer, Boyer, Djedje, Magassa et autres voudront tirer un dernier feu d'artifices.

(Communiqué)