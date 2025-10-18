Basket : le BesAC n'y arrive toujours pas...

Les matches se suivent et se ressemblent. Six matches de championnat et six défaites ! Sur de faibles écarts, mais des défaites néanmoins. Ainsi donc le BesAC n'a-t-il pas encore réussi à débloquer son compteur et traine sa misère actuelle en queue de peloton. Pas facile à vivre dans les têtes...

Nationale 1 Phase 1 - Match 6 A Besançon, Loon Plage bat BesAC 75-71 Les quarts-temps : 20-13, 14-21, 13-18, 28-19 Les marqueurs : BesAC : Pouye 24, Hook 14, Jubenot 13, Cluysen 8, Cagnet 5, Hanck 3, Eliezer-Vanerot 3, Nkombou 1, Bronner, Waltefaugle-Tempesta.

Loon Plage : Sanford 19, Peinte 14, Thiam 12, Desseignet 12, Eyan 6, Housiaux 5, Mambangi 5, Fauche 2, Saumont.

On l'a d'ailleurs bien senti lors du premier quart-temps pendant lequel les Bisontins ont certes bien défendu d'entrée, mais ont éprouvé les pires difficultés à faire vivre le ballon en attaque. Au point que Loon prenait ses distances (31-20).

Mais un sursaut de Quentin Hanck et de ses coéquipiers permettait de refaire ce handicap de 11 points pour terminer sur un score de parité à la pause (34-34).

Le BesAC avait eu le grand mérite de ne pas céder et de revenir ainsi sur la même ligne que son adversaire du soir.

Plus même, au cours de débats dès lors plutôt rythmés, le BesAC paraissait prendre la poudre d'escampette (52-45), mais se mettait ensuite à faire du sur-place, gâchant plusieurs occasions de renforcer ce break.

Au contraire, c'est Loon, en réussite derrière son capitaine Peinte qui remettait la main sur les débats, repassait en tête au tableau d'affichage et finissait par l'emporter de quatre tout petits points.

Bien sûr, au terme de ce nouveau match perdu de peu, les visages bisontins n'affichaient que tristesse et déception.

Cruel manque d'adresse

Une fois encore, on rappellera que le BesAC ne s'est pas présenté au complet puisque l'ailier US Fred Thomas a regardé ses coéquipiers depuis le banc (problème musculaire). Faut-il aussi et encore rappeler que le capitaine Quentin Hanck revenu d'une opération d'un genou et sans compétition depuis le printemps dernier, est estimé actuellement à 30 % de son potentiel. Peut-être Auguste Cagnet est-il un peu mieux au niveau de sa forme au retour de trois longues semaines sans s'entrainer et sans jouer

Toutefois, le coach Laurent Kleefstra tenait à aller au delà de ces excuses : " Ce match on pouvait, on devait le gagner. Il y a de la déception car on s'est bien battu, on a mis de l'énergie " Et de poursuivre : " Alors c'est vrai une nouvelle fois on a bien défendu et on a également bien tenu le rebond face à une raquette nordiste hyper grande et puissante. Mais on a de nouveau manqué d'adresse. On shoote globalement à 35 %. C'est notoirement insuffisant. Pourtant, les positions on les a, j'en dénombre de mémoire 12 à 15, mais on ne met pas la balle dedans. Et pour gagner au basket, il faut mettre des paniers ! ".

Un mal qui commence malheureusement à devenir récurrent. Sans doute qu'au fil des matches, la confiance commence-t-elle à fuir les têtes et les mains bisontines.

On soulignera pourtant deux sources de satisfaction : les 24 points d'Idrissa Pouye, meilleur marqueur de la soirée et les bienfaits du repositionnement du Suédois David Hook du poste 4 au poste d'ailier. Une option à renouveler.

Prochains rendez-vous dès mardi 21 octobre à Fos-sur-Mer pour affronter les Byers qui n'ont jusque-là perdu qu'un seul match, puis vendredi 24 octobre l'accueil de Metz dans un match qui vaudra déjà son pesant d'or avec très probablement le retour à la compétition de Fred Thomas.

