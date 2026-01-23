Basket : un joueur du BesAC appelé en équipe nationale de Suède

La bonne saison réalisée à titre individuel sous le maillot du BesAC vaut à l’ailier David Hook d'être sélectionné en équipe nationale de Suède, a-t-on appris dans un communiqué du club bisontin le 22 janvier 2026.

La Fédération suédoise a averti le joueur de sa sélection dans la journée du 21 janvier 2026. David Hook a ainsi été appelé à disputer deux matches dans le cadre des qualifications européennes à la Coupe du monde 2027. Il devrait ainsi prendre part à deux rencontres opposant la Suède à l'Estonie : le vendredi 27 février à Stockholm et lors du match retour le lundi 1er mars à Tallinn.

David Hook sera de retour à Besançon le 2 mars 2026. Il rejoindra ses coéquipiers bisontins pour préparer la phase 2 du championnat de Nationale 1, avec pour le BesAC, le maintien en jeu.