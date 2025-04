BesAC : un pas de plus vers le maintien à Poissy ?

Basket • En battant Toulouse vendredi dernier, qui plus est avec la manière, sans doute le BeSAC a-t-il fait un grand pas supplémentaire pour mériter son maintien en Nationale 1, à six étapes du terme de la Phase 2. AInsi donc, le BesAC se trouve-t-il en ballotage favorable, avec 3 victoires d'avance sur les deux clubs premier relégables à savoir Fougères et Poissy. Poissy chez qui la troupe de Laurent Kleefstra se déplace ce vendredi 11 avril.

Nationale 1 - Phase 2 - Journée 9

A Poissy, PBA Poissy - BesAC

Vendredi 11 avril, 20h, Complexe Marcel Cerdan

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Hanck (cap), Magassa, Maillot, Kovac, Falzon, Berthet, Jubenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstr. Assistant : Raphaël Pegeot.

On se souvient qu'au match aller, sur le parquet des Montboucons, le BesAC, dans un jour sans, avait subi la loi des banlieusards parisiens (68-83). Une bonne occasion de prendre une revanche ...

Mais la tâche ne sera pas simple face à une équipe qui reste sur une défaite à Berck (77-71) et qui joue sa vie en N1, avec un besoin vital de victoires.

Avec un binôme de meneurs - Michineau et Cham - plutôt performant (21,3 pts de moyenne à deux), avec les arrières Yao-Delon (15,4 pts) et Da Silva (11,5 pts), avec également le pivot angolais (Joachim (15,7 pts et 7,6 rebonds), Poissy a de quoi rivaliser et sauver sa tête en N1. On se souvient qu'à l'aller, les cinq joueurs cités avaient à eux seuls inscrit 77 des 83 points de Poissy.

Laurent Kleefstra : " ça va tabasser "

Côté BesAC, on espère bien sûr s'imposer sur le parquet du Complexe Marcel Cerdan et se rapprocher encore un peu plus du maintien.

Mais pour l'équipe bisontine, cette fin de saison n'est pas forcément un long fleuve tranquille. En effet, il faudra faire avec l'absence de Thibault Boyer, cloué à l'infirmerie après une intoxication alimentaire.

Qu'en sera-t-il aussi de Quentin Hanck, toujours en grande délicatesse avec un genou. On connait l'envie qu'a le capitaine bisontin de rester à la tête de ses coéquipiers, de ne rien lâcher et de tout donner même s'il est loin d'être à 100 % .

Aussi le BesAC mise-t-il beaucoup sur ses deux étrangers Ben Kovac devenu très ciblé par les défenses adverses et Aaron Falzon, sur son intérieur Calvin Jubenot, avec l'espoir aussi de voir la paire de meneurs Idrissa Pouye - Claudien Eliezer-Vanerot rester à la hauteur de ce qu'ils ont montré et l'un et l'autre contre Toulouse.

Laurent Kleefstra au micro : " Si on prend ce match contre Poissy, on sera alors pratiquement au bout de notre chemin. Mais il va falloir être prêt physiquement et dans la concentration à bien jouer les duels notamment sur les arrières et contenir aussi le pivot Joachim qui nous avait fait mal à l'aller. Une fois encore, pour gagner et prendre notre revanche de l'aller, il faudra combattre pendant 40 minutes, car Poissy a impérativement besoin de points et ça va tabasser ! ".

Le message est passé !

A noter que le prochain match à domicile BesAC - Angers est programmé le mardi 15 avril (20h) au Palais des sports. Réservez dès maintenant vos places

Les chiffres



Attaques :

Poissy : 78,9 pts. BesAC : 74,5 pts

Défenses :

Poissy : 83,8 pts. BesAC : 76,4 pts.

