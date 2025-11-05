Mercredi 5 Novembre 2025
Besançon
Sport Vie locale

Besançon de nouveau labellisée “Ville Active & Sportive”

Publié le 05/11/2025 - 09:00
Mis à jour le 04/11/2025 - 17:51

Pour la deuxième fois consécutive, Besançon obtient le label “Ville Active & Sportive” au niveau 4 lauriers, la plus haute distinction du Conseil national des Villes actives et sportives (CNVAS), sous le haut patronage du ministère des Sports et avec le soutien de l’Agence nationale du Sport.

Raid experiences au festival Grandes heures Nature © GBM
Raid experiences au festival Grandes heures Nature © GBM

Cette distinction nationale "récompense la vitalité du sport bisontin et une politique volontariste qui fait de l’activité physique un levier de santé, de cohésion et d’attractivité", indique la Ville dans un communiqué. "À travers des équipements accessibles, des actions inclusives, la promotion du sport-santé et un fort soutien au tissu associatif, nous nous engageons pour une pratique sportive pour toutes et tous, à tout âge et sous toutes ses formes."

Elle salue également la mobilisation collective des clubs, associations et partenaires institutionnels, "qui font vivre au quotidien une culture du sport pour tous, illustrant une dynamique durable où le sport rime avec bien-être, inclusion et vivre-ensemble."

Ville de sport et de passion, "nous faisons de Besançon un terreau fertile pour les sportifs, professionnels comme amateurs", souligne la municipalité. "Grâce à nos infrastructures et à notre cadre naturel exceptionnel, propice au sport outdoor, nous accueillons de grandes compétitions et soutenons nos championnes et champions qui portent haut nos couleurs." Avec le projet Grandes Heures Nature, "chacun peut pratiquer des activités de pleine nature toute l’année, renforçant l’attractivité de notre territoire."

En conclusion, la Ville ajoute : "Porteur d’enjeux d’éducation, de santé et de citoyenneté, le sport occupe une place centrale dans notre vie collective, en particulier auprès des jeunes. Accessible à toutes et à tous, il contribue à faire de Besançon une ville active, inclusive et en mouvement. Avec nos projets et nos équipements, le sport a de beaux jours devant nous à Besançon."

