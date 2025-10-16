Une patrouille découvre un stock de stupéfiants dans une voiture à Besançon

Deux individus âgés de 19 et 21 ans ont été interpellés lundi 14 octobre en début de soirée par une patrouille de la police nationale de Besançon, rue Pierre Laplace, dans le cadre d’une opération de lutte contre la criminalité.

Selon le communiqué de la police, les fonctionnaires ont remarqué vers 19h05 deux hommes quittant un véhicule stationné sur un parking, en laissant les portières ouvertes. En s’approchant, les agents ont aperçu des sachets contenant des bonbonnes renfermant une substance pouvant être de la cocaïne et de l’héroïne, dissimulés derrière le siège conducteur.

Les deux individus ont été interpellés à proximité du véhicule. Le conducteur, âgé de 21 ans, était en possession de 1.400 euros en numéraire, tandis que son passager, âgé de 19 ans, détenait 25 euros.

La fouille du véhicule a permis la découverte de plusieurs produits stupéfiants, soit 65 grammes de résine de cannabis, 47 grammes d’héroïne et 20 grammes de MDMA.

Placés en garde à vue, les deux hommes ont été entendus par les enquêteurs. Le conducteur a déclaré ignorer la présence de stupéfiants dans le véhicule qu’il aurait loué, précisant que l’argent retrouvé sur lui provenait de son salaire. Son passager, a reconnu être consommateur de stupéfiants, mais a lui aussi affirmé ne pas avoir connaissance des produits découverts dans la voiture.

À l’issue de leur garde à vue, les deux suspects ont été remis en liberté et sont convoqués devant le tribunal judiciaire de Besançon en avril 2026 pour répondre des faits présumés de détention de produits stupéfiants.