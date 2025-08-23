Samedi 23 Août 2025
Alerte Témoin
Besançon
Nature Vie locale

Besançon : le chat Mia retrouvé sain et sauf

Publié le 23/08/2025 - 09:23
Mis à jour le 23/08/2025 - 09:23

Disparue depuis le 27 juillet dernier, le chat de Tiziana a finalement été retrouvé sain et sauf vendredi 22 août 2025 suite à l’article de maCommune.info publié le 18 août dernier

© DR
© DR

Il y a des appels à témoins qui s’apparentent parfois à des bouteilles jetées à la mer. C’était le cas de celui de Tiziana dont la Minette Mia était égarée depuis trois semaines déjà lorsqu’elle nous a contactée pour tenter une dernière chose, publier un article sur maCommune.info. Car malgré ces trois semaines passées à rechercher son chat dans la rue, auprès d’associations, en distribuant des flyers ou en diffusant des messages sur les réseaux sociaux, rien n’y faisait, Mia restait introuvable. 

Le 18 août nous avons donc relayé son appel à l’aide car, n’en déplaise aux personnes sans coeur qui ont allègrement critiqué cet article sur notre page Facebook, nous on veut encore croire aux belles histoires. Et celle-ci se termine d’ailleurs très bien puisque quatre jours seulement après l’article, Tiziana a pu retrouver son chat. 

Retrouvée vers Montfaucon

Perdue initialement dans le quartier de Saint-Claude à Besançon, c’est finalement loin de chez elle que la minette a été retrouvée. "L'article de maCommune a été vu par Christophe D. et sa famille à Morre/Montfaucon. Il a fait le lien avec la petite chatte noire qu'il nourrissait depuis environ 15 jours ", nous explique Tiziana. 

La minette étant puce, l’homme a alors demandé à l’association Chat de Gout'Hier Sans Toit de vérifier sa puce électronique et c’est ainsi qu’ils ont pu formellement identifier Mia. D’où l’importance de faire identifier son animal.

"Personne ne sait comment Mia est arrivée là-bas, si loin de sa maison" nous relate la propriétaire de Mia "mais sans l'article nous ne l'aurions jamais revue, c'est sûr". Mia a donc pu retrouver sa maison. "Elle va bien" nous confirme Tiziana, "un bout d'oreille en moins mais elle va bien". La minette aurait d’ailleurs déjà retrouvé ses habitudes et ramené de cette aventure "un petit côté "je roule des mécaniques" qu'elle n'avait pas avant qu'elle gardera peut-être de sa vie d’aventurière… "

La mobilisation des lecteurs de maCommune

Tiziana remercie toutes les personnes qui l’ont soutenue y compris "tous les lecteurs/trices qui se sont mobilisés, en m'envoyant des messages d'encouragement, qui me l'ont signalé ici et là (mais malheureusement rien ne ressemble plus à un chat noir qu'un autre chat noir), qui se sont retrouvés dans le message, l'amour de leur animal, l'engagement et la responsabilité que cela implique". De cette histoire, elle ne veut donc retenir que le meilleur même si elle reconnaît "qu’il y a tellement de causes à défendre, tellement plus importantes que celle de Mia". 

Pour un média de proximité comme le nôtre, qui relaye tous les jours à ses lecteurs une actualité locale parfois éprouvante, l’histoire de Mia aura été une petite bulle d’air dans notre quotidien. On lui souhaite une vie longue et heureuse… mais à la maison si possible, dans les bras de Tiziana. 

© Tiziana

Publié le 23 aout à 09h23 par Elodie Retrouvey
