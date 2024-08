Besançon : les policiers arrivent en plein trafic de drogue dans une voiture

Au bout de quelques instants, une voiture s’est stationnée et l’individu identifié comme le vendeur s’en est rapproché. Après un cours instant de discussion, il est entré dans l’habitacle. Les policiers ont alors sauté sur l’occasion pour procéder au contrôle des individus au moment même où une transaction résine de cannabis contre de l’argent se faisait.

Les protagonistes ont été interpellés et emmenés au commissariat. Le vendeur a été placé en garde à vue. L’acheteur, lui, a été auditionné librement. Il a reconnu les faits et a déclaré avoir besoin de cannabis pour décompresser le soir, faisant face à ”trop de problèmes personnels et familiaux”.

La pesée des produits stupéfiants a fait ressortir un poids de 54 grammes de résine de cannabis. les fonctionnaires ont également saisi la somme de 85 euros. Auditionné, le mis en cause, soupçonné de trafic, a réfuté le fait de vendre des stupéfiants. Il n'a donné aucune explication quant au fait de se trouver dans le véhicule de l’acheteur, qui lui, a reconnu venir pour acheter du cannabis à son revendeur.

À la fin de la garde à vue, le présumé vendeur s’est vu notifier une convocation par officier de police judiciaire pour avril 2025 devant le tribunal correctionnel de Besançon. L'acheteur lui, a reçu une composition pénale.