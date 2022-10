Besançon : Ludovic Fagaut réagit au projet de végétalisation de la place de la Révolution

"Nous apprenons par voie de presse la volonté de la majorité municipale d'engager une réflexion autour de la végétalisation de la place du marché. Cette mesure, nous la portons depuis plusieurs années et nous sommes ravis qu'enfin une de nos propositions soit entendue. L'urgence climatique et les changements qu’elle induit nous mobilisent depuis longtemps mais avec une approche différente de celle orchestrée par la majorité, mais là n'est pas le sujet.

Cette place devenue "la place de la Révolution" a un esprit particulier dans son approche architecturale. En effet, elle a été pensée comme un cadran solaire et possède une perspective de place triangulaire ce qui rend sa conception rare. Cette place, c'est notre identité avec en trame de fond notre musée des Beaux-Arts et d'archéologie, le temple du Saint-Esprit, l'ancien conservatoire, la fontaine d'Alphonse Delacroix... ces monuments font partie des fleurons de notre culture bisontine.

Des propositions de végétalisation et une fin de non-recevoir

Comme nous l’avons signalé depuis plusieurs années, il est vrai que la place du marché était devenue trop minérale et engendrait un espace devenu vide de sens en dehors des temps festifs et évènementiels, austère en hiver et capteur de fortes chaleurs en été. Il nous faut effectivement végétaliser cet espace.

Nous avons écrit et proposé en date du 16 juillet 2021 le déploiement de corolles végétales agrémentées, à l'image de ce qui se fait sur la place Stanislas à Nancy, d'un parterre floral adapté aux saisons venant à la fois lutter contre les îlots de chaleur mais aussi pour recentrer la place dans un cadre touristique dynamique et accueillant. Nous avions reçu une fin de non-recevoir dans la réponse de Mme Le Maire.

"Que de temps perdu et d’énergie gâchée"

Que de temps perdu et d'énergie gâchée à ne pas vouloir être attentif aux propositions faites par le groupe Besançon Maintenant. Mais nous constatons que Mme Le Maire s'est ravisée, s’apercevant bien que nos propositions ont du sens pour l'attractivité de Besançon mais aussi dans la lutte contre le changement climatique.

Nous serons attentifs aux idées qui aboutiront de cette consultation en ayant à l’esprit qu'il ne faudra pas venir obérer les finances de la ville avec cette mesure ni contraindre la place du marché dans sa capacité à accueillir des événements d'envergure comme le festival de musique Besançon FC, le livre dans la boucle et pourquoi pas un jour un vrai marché de Noël d'envergure et digne de ce nom."

(Communiqué de presse)