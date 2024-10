Besançon : un appel à participants pour construire son projet professionnel

Dans le cadre de sa mission DEFFINOV, afin d'accompagner des personnes vers la formation et l’emploi, l'arÊTE, en consortium avec l’AFPA, le café des pratiques et l'école des pratiques, son organisme de formation, lance l'appel à projets "Coup de pouce en pratiques". La formation aura lieu à Besançon du 4 au 15 novembre 2024.

L’arÊTE offre ainsi la possibilité d’accompagner cinq personnes durant deux semaines sur le développement de leur projet professionnel en immersion "dans un tiers-lieu foisonnant d'activités et de propositions" : atelier partagé, matériauthèque, LAEP, espace de Vie Sociale, caférépartout, jardin partagé, habitat participatif, maison d’édition…

L’objectif sera ainsi de prendre le temps de construire son projet professionnel, se réorienter et tester différentes activités en éprouvant "leurs appétences pour le travail manuel, le soin à la personne et l’animation".

Un accompagnement individualisé

La formation, limitée à cinq participants, propose ainsi "un accompagnement individualisé, au plus près des projets de chacun". Les participants seront amenés à "explorer, développer et préciser leur projet : ses différentes phases d'évolution, les acteurs en jeu, ses besoins matériels et immatériels".

Le programme pédagogique privilégie l'expérience pratique, via des mises en situation ou l'implication dans différentes activités (cuisine, gravure, céramique, travail du bois, préparation d’évènements...). Il repose également sur une approche coopérative où les échanges, les interactions, les débats sont structurants et font émerger des idées, des positions, des choix.

Les postulants intéressées par cette formation devront "être ouverts à de nouvelles expériences, être disponibles du 4 au 15 novembre et être à la recherche de changements professionnels".

La formation aura lieu à Besançon du 4 au 15 novembre 2024.

Contact