Besançon : un enfant en couche-culotte retrouvé seul dans la rue Herriot

À leur arrivée sur les lieux, les secours ont pris en charge un enfant âgé d’environ un an et demi. Des voisins l’avaient récupéré avant l’arrivée des pompiers pour l’habiller et le protéger.

Une enquête de voisinage a été immédiatement menée par les forces de police pour tenter d’identifier les responsables ou de retrouver la famille de l’enfant. Celle-ci n’a, pour l’instant, pas permis d’obtenir d’éléments concrets.

L’enfant, qui ne présentait aucune blessure apparente, a été orienté vers les urgences pédiatriques après régulation médicale par le centre 15.