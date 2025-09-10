Besançon : un homme condamné à huit mois de prison pour trafic de stupéfiants

Une patrouille de la brigade anticriminalité a observé une transaction de produits stupéfiants en flagrance rue de la Famille, à Besançon, le 7 septembre vers 17h50.Les policiers ont choisi de contrôler l’un des deux individus, un homme de 42 ans porteur d’un sac à dos, qui présentait un comportement jugé méfiant et nerveux.

La fouille a permis la découverte d’un sachet translucide contenant de multiples conditionnements de stupéfiants. L’homme a été interpellé sans incident puis placé en garde à vue.

Les analyses ont confirmé la présence de 110 grammes de résine de cannabis, 20 grammes d’herbe de cannabis, 22 grammes d’ecstasy, ainsi que 1 190 euros en numéraire. Le suspect a reconnu revendre pour le compte d’un tiers non identifié, expliquant être rémunéré 50 euros par jour ainsi qu’en produits destinés à sa propre consommation.

Une perquisition menée à son domicile a conduit à la saisie supplémentaire de 3,55 grammes de résine de cannabis et de sachets de conditionnement vides.

La garde à vue a pris fin le 9 septembre. L’homme a été déféré le matin même et placé à la maison d’arrêt de Besançon. Il a été condamné à huit mois d’emprisonnement dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.