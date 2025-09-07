Dimanche 7 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

Besançon : un homme meurt après s’être jeté des remparts de la Citadelle

Publié le 07/09/2025 - 18:41
Mis à jour le 07/09/2025 - 19:01

Dimanche 7 septembre 2025, en début d’après-midi, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à la Citadelle de Besançon, côté Rivotte, après qu’un homme de 61 ans a mis fin à ses jours en se jetant du haut des remparts.

GRIMP © Alexane Alfaro
GRIMP © Alexane Alfaro

L’alerte a été donnée à 14h15. L’accès à la victime a nécessité une opération technique complexe. L’équipe spécialisée en milieu périlleux et montagne a effectué des reconnaissances sur corde, tandis qu’une main courante a été mise en place depuis le bas de la falaise.

L’intervention a entraîné la fermeture partielle de la Citadelle et l’interruption de la circulation ferroviaire sur la ligne TER Besançon – Le Locle pendant la durée des opérations.

La maire de Besançon, le directeur de la Citadelle, un correspondant incendie et logistique (CIL) ainsi que la police nationale étaient sur place.

Citadelle de Besançon décès sapeur-pompier sdis 25 suicide

Publié le 7 septembre à 18h41 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Ouverture de deux nouveaux gîtes nichés dans les hauteurs de Fontain
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 20.99
ciel dégagé
le 07/09 à 18h00
Vent
1.32 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
79 %
 