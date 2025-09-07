Besançon : un homme meurt après s’être jeté des remparts de la Citadelle

Dimanche 7 septembre 2025, en début d’après-midi, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à la Citadelle de Besançon, côté Rivotte, après qu’un homme de 61 ans a mis fin à ses jours en se jetant du haut des remparts.

L’alerte a été donnée à 14h15. L’accès à la victime a nécessité une opération technique complexe. L’équipe spécialisée en milieu périlleux et montagne a effectué des reconnaissances sur corde, tandis qu’une main courante a été mise en place depuis le bas de la falaise.

L’intervention a entraîné la fermeture partielle de la Citadelle et l’interruption de la circulation ferroviaire sur la ligne TER Besançon – Le Locle pendant la durée des opérations.

La maire de Besançon, le directeur de la Citadelle, un correspondant incendie et logistique (CIL) ainsi que la police nationale étaient sur place.