Lundi 24 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Besançon : un quadragénaire retrouvé mort dans un appartement en feu à Battant

Publié le 24/11/2025 - 08:23
Mis à jour le 24/11/2025 - 08:28

Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2025, un homme âgé de 43 ans a été découvert décédé dans un appartement en feu rue Battant à Besançon.

© Élodie R.
© Élodie R.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus aux alentours de minuit quinze pour un feu d’appartement situé au dernier étage d’un immeuble de la rue Battant. 

À l’intérieur du logement, un homme de 43 ans a été retrouvé décédé par les secours. Le feu, qui avait commencé à s’étendre à la toiture de l’immeuble, a pu être rapidement maîtrisé au moyen d’une lance à incendie. Les secours ont également mené des reconnaissances à l’aide d’un drone au niveau des toits de l’ensemble du bâtiment pour éviter tout risque de reprise. 

L’appartement du deuxième étage ayant été sinistré par les eaux d’extinction, les quatre habitants ont été relogés à l’hôtel par la mairie. 

Des policiers de la police nationale et scientifique étaient présents sur les lieux pour effectuer les premières constatations.

battant décès feu incendie pompiers

Publié le 24 novembre à 08h23 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

