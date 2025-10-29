Mercredi 29 Octobre 2025
Besançon
Faits Divers

Besançon : un suspect interpellé après analyse des images de vidéosurveillance

Publié le 29/10/2025 - 11:08
Mis à jour le 29/10/2025 - 10:50

Un homme a été arrêté dans l’après-midi du 27 octobre 2025 pour un vol de sac à main dans les Galeries Lafayette de Besançon. 

© Élodie R.
© Élodie R.

La police aurait été en mesure d’identifier le véhicule utilisé par les suspects lors du vol commis dans la matinée aux Galeries Lafayette, grâce aux images des caméras de vidéosurveillance. 

La voiture en question a été localisée un peu plus tard dans la journée rue de la République à l’angle de l’avenue Gaulard. Une patrouille de police a alors procédé au contrôle des occupants. Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. 

Lors de son audition, l'homme de 33 ans a nié les faits. Il sera néanmoins convoqué devant le délégué du procureur en vue d’une ordonnance pénale en janvier prochain. 

Publié le 29 octobre à 11h08 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

