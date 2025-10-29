Besançon : un suspect interpellé après analyse des images de vidéosurveillance

Un homme a été arrêté dans l’après-midi du 27 octobre 2025 pour un vol de sac à main dans les Galeries Lafayette de Besançon.

La police aurait été en mesure d’identifier le véhicule utilisé par les suspects lors du vol commis dans la matinée aux Galeries Lafayette, grâce aux images des caméras de vidéosurveillance.

La voiture en question a été localisée un peu plus tard dans la journée rue de la République à l’angle de l’avenue Gaulard. Une patrouille de police a alors procédé au contrôle des occupants. Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue.

Lors de son audition, l'homme de 33 ans a nié les faits. Il sera néanmoins convoqué devant le délégué du procureur en vue d’une ordonnance pénale en janvier prochain.