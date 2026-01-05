Besançon : une femme et un dealer interpellés dans une vente de khat

Un équipage de la police nationale de Besançon est intervenu le 31 décembre 2025, vers 22h50, rue des Fluttes Agasses dans le cadre de la sécurisation des festivités de la Saint-Sylvestre. Les forces de l’ordre ont observé une transaction suspecte entre un homme de 37 ans et une femme de 43 ans, qui s’est révélée être une transaction de khat*.

*Le khat est une plante (stupéfiant) qui se mâche pour son effet euphorisant. En France, elle est est illégale.

Les deux personnes ont été contrôlées sur place. Le vendeur, un homme de 37 ans, a été interpellé et conduit au commissariat, tandis que la femme a été laissée libre après audition.

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi 90 euros ainsi que plusieurs stupéfiants : 0,5 g de cocaïne, 15 g de kétamine, 3 g d’héroïne et 1 g de résine de cannabis. L’homme a reconnu avoir "dépanné" quelqu’un pour 20 euros et avoir réalisé des ventes occasionnelles afin de financer sa propre consommation de drogues.

Le vendeur a été placé en garde à vue. Celle-ci s’est achevée le 2 janvier 2026. Il a été déféré en vue d’une notification de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). La peine prononcée est de 18 mois de prison, dont 9 avec sursis, assortie de 140 heures de travaux d’intérêt général ainsi que d’obligations de soins et de travail.

La prochaine audience devant le juge de l’application des peines est prévue début février 2026.