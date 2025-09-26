Vendredi 26 Septembre 2025
Besançon : une rixe rue de Belfort conduit à deux gardes à vue

Publié le 26/09/2025 - 16:50
Mis à jour le 26/09/2025 - 16:32

Les faits se sont déroulés le 25 août 2025, en fin de journée. Une patrouille de police est intervenue rue de Belfort à Besançon pour mettre fin à une rixe entre deux hommes.

Commissariat de Besançon © Alexane Alfaro
À leur arrivée, les policiers ont été interpellés par un homme de 36 ans, militaire, qui affirmait avoir été agressé par un automobiliste. Selon ses déclarations, ce dernier lui aurait porté des coups de poing au visage et serait porteur d’un couteau. La victime a également indiqué qu’un adolescent l’avait insulté en raison de sa nationalité, alors qu’il regagnait son domicile en tenue professionnelle.

L’enquête a permis d’identifier deux personnes impliquées, un père et son fils, âgés respectivement de 53 et 16 ans. Tous deux ont été placés en garde à vue le 25 septembre 2025. 

Le père a reconnu une altercation avec le militaire et avoir porté deux coups. Il a précisé avoir saisi une lime dans son véhicule, pouvant être confondue avec un couteau, mais a assuré ne pas en avoir fait usage. Il a également fait état d’insultes échangées de part et d’autre. Le fils, de son côté, a nié avoir tenu les propos insultants et déclaré avoir vu son père porter un seul coup.

Le militaire a obtenu une incapacité totale de travail (ITT) de cinq jours.

À l’issue de la procédure, le père a été remis en liberté et se verra convoqué dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) le 26 mars 2026. Son fils, quant à lui, a été relâché sans suites judiciaires.

Publié le 26 septembre à 16h50 par Alexane
