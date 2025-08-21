Besançon : une “scène de crime” pour dénoncer les violences subies par les animaux dans les abattoirs

Dans le cadre de la Journée mondiale pour la fin du spécisme ce samedi 30 août 2025, l'association de défense des animaux utilisés comme ressources alimentaires L214 va dresser une scène de crime au centre-ville de Besançon. L'objectif : sensibiliser le grand public aux violences subies par les animaux en abattoirs.

Un chiffre pour le moins glaçant : "dans les abattoirs français, on tue 35 animaux chaque seconde."

Afin de mettre en évidence cette triste réalité, l'association L214 de Besançon va mettre en place une scène de crime grandeur nature sur la place de la Révolution de Besançon, le samedi 30 août prochain. Cette scène, qui se déroulera dans le cadre de la 11e édition de la Journée mondiale pour la fin du spécisme, sera accessible au public de 11 heures 30 à 14 heures.

Sur place, le public pourra découvrir "des experts de la police scientifique, des silhouettes tracées au sol, du faux sang, du ruban de signalisation, des rapports d'enquête qui seront remis aux passants..."

Les personnes présentes seront ainsi plongées au cœur d'un événement qui reprendra "tous les codes des enquêtes policières".

Une mise en scène pour dénoncer les mises à mort et les violences subies par les animaux

Le rapport d'enquête qui sera distribué au public lors de cet événement souligne que "plus de 3 millions d'animaux sont tués chaque Jour dans les abattoirs français, soit l'équivalent des populations de Paris et Marseille réunies."

Afin de dévoiler plus en détail les circonstances de ces crimes, les bénévoles de L214 inciteront les passants à mener eux-mêmes l'enquête en faisant preuve d'un grand sens de l'observation. Le public pourra analyser les éléments de la scène de crime et du rapport d'enquête pour "déterminer la façon dont ces animaux ont été tués à l'abattoir" : traces présentes sur les corps des animaux, détails violents dans le rapport d'enquête tels que des "cranes perforés, des signes d'électrocution ou d'asphyxie, une gorge tranchée en pleine conscience..."

D'autres éléments présents sur les cadavres des animaux donneront des indices sur leurs conditions de vie passées : "griffures, morsures, malformations ou queues coupées, autant d'indices attestant que 80 % de ces animaux ont passé leur courte vie dans des élevages intensifs, entassés dans des bâtiments, sans aucun accès à l'extérieur."

"Nous sortons la mise à mort des animaux des abattoirs et du silence"

À travers les différents indices présents sur les lieux et les éléments du rapport d'enquête, le public pourra "enquêter sur les mobiles de ces morts violentes et s'interroger sur la légitimité de tuer les animaux sans nécessité." En parallèle, les bénévoles de l'association L214 "les informeront sur les alternatives qui leur permettraient de se passer facilement des produits animaux dans leur alimentation."

Selon L214, "la Journée mondiale pour la fin du spécisme est justement l'occasion de proposer un modèle alternatif de société, d'encourager la transition vers une alimentation végétale moins coûteuse pour notre planète et qui réduirait les souffrances vécues par les animaux."

Pour Brigitte Gothière, cofondatrice de l'association, cette mise en scène permet de sortir "la mise à mort des animaux des abattoirs et du silence", qui est alors exposée sur la place publique. Elle a pour but de déclencher de l'empathie vis-à-vis de ces animaux, et d'éveiller les consciences afin qu'ils soient "considérés autrement que comme des marchandises."

