Bientôt plus de bateaux en stationnement à la Double Écluse ?

Les habitants du lieu-dit "La Double Écluse" à Rancenay, composé de maisons et de bateaux, se sont regroupés en comité de quartier pour dénoncer la décision des Voies navigables de France prise cet été de mettre fin à la zone de stationnement des bateaux logements. Une pétition a été publiée en ligne. Du côté de VNF, qui gère le canal et le chemin de Halage, on avance une solution prise après plusieurs soucis rencontrés avec les occupants.

Connus aussi bien des promeneurs qu’ils soient à pied ou à vélo, que des habitants de Rancenay, la Double Écluse accueille depuis plus de 20 ans et en ce moment encore six bateaux-logements amarrés aux berges du canal. Mais plus pour très longtemps…

"Un petit quartier flottant vit ses derniers jours", alerte le comité de quartier de la Double écluse. La raison ? "Les Voies Navigables de France (VNF) ont décidé de mettre fin à la zone de stationnement des huit bateaux-logements du lieu-dit" relatent les habitants. Une décision prise "avec l’appui de la maire du village", nous ont précisé Núria Eril Rius et son conjoint, Jean-Luc Hamot, qui habitent sur leur bateau à la Double Écluse depuis 2017.

Les arguments invoqués par les Voies navigables de France pour justifier la fin du stationnement sont pourtant multiples rappellent Christophe Huot-Marchand, responsable de l’unité territoriale du canal du Rhône au Rhin. Présence de détritus sur les berges, branchement électrique sauvage, absence de dispositif d’assainissement, accaparement des berges… "Je m’occupe d’une cinquantaine de bateaux-logements, je n’ai des soucis qu’avec eux" résume-t-il en une phrase. Selon lui, plusieurs courriers de mise en demeure ont même été envoyés aux occupants pour leur demander, par exemple, de nettoyer la zone mais ceux-ci seraient restés "sans effet".

La sécurité et l'usage des berges pour problème global

C’est donc lors d’une réunion en juillet dernier avec VNF que les propriétaires apprennent la non-reconduction de leur convention d’occupation du canal (d’une durée initiale de cinq ans). Autrement dit, au terme de leur convention, les propriétaires devront quitter les lieux. "On ne s’attendait pas à ça" souffle Núria qui déplore "une expulsion brutale" issue d’une décision "prise sans concertation, ni avec les habitants, ni avec VNF, alors même que notre mode de vie fait partie du patrimoine fluvial local" rappelle le comité.

Un argument réfuté par Christophe Huot-Marchand qui nous indique "avoir essayé de traiter avec les occupants" dont "cette zone pose soucis depuis plusieurs années". L’homme se dit même "ouvert à la discussion" et rappelle que "personne ne vient" lorsque VNF propose des réunions dès la mi-juillet après l’annonce de fin de stationnement. Selon lui, la première raison invoquée pour justifier la fin de stationnement est "sécuritaire". "Une aggravation de la stabilité des berges a été constatée" précise-t-il. Effondrées par endroits, celles-ci nécessiteraient une réparation, "mais on ne va pas se lancer là-dedans", avance monsieur Huot-Marchand qui ajoute qu'"on est proactifs, on leur propose d’autres emplacements plus appropriés".

Une décision qui "désagrège tout un quartier"

Ces emplacements sont déjà équipés "de dispositifs permettant l’ancrage des bateaux" comme à Beure, Deluz ou encore Besançon près de la cité des Arts qui dispose de sa propre "zone de dépotage" permettant d’évacuer les eaux usées. Une solution jugée insatisfaisante par le couple de bateliers, pour les mêmes "raisons de sécurité" invoquées par VNF. "Nos bateaux ne sont pas équipés pour un stationnement sur le Doubs où il y a des crues, contrairement à un canal", rappelle Núria, "cela nécessiterait un équipement spécifique coûteux".

Pour Núria, cette décision n’impacte pas que les résidants des bateaux mais "désagrège tout le quartier de la Double Écluse où les habitats sont très unis". Le comité de quartier va plus loin en avançant qu’elle "met en péril le lieu de vie de plusieurs familles en entraînant la suppression d’un habitat fluvial présent depuis plus de vingt ans". La vie du quartier s’en trouverait également "fortement impactée de par la suppression d’une dynamique commune en obligeant le déménagement de plus d’un tiers de ses habitants".

Une pétition en ligne

À la question "quand devront partir les bateaux ?" Monsieur Huot-Marchand nous répond que "ceux qui veulent rester jusqu’à la fin de leur bail" (soit 2029 pour le plus long) devront "se mettre aux normes". Ce qui inclut de "ne pas s’approprier les berges, qui appartiennent à tout le monde" rappelle-t-il avant d’insister sur le fait que "VNF communique, qu’ils viennent nous voir".

Une prochaine réunion devrait être organisée par VNF en novembre avec l’ensemble des acteurs. Mais à en croire la pétition en ligne qui vient d’être ouverte par le comité de quartier de la Double Écluse, la communication semble bel et bien rompue entre les deux parties.