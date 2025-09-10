Mercredi 10 Septembre 2025
Doubs
Social Transports

"Bloquons tout" : des difficultés de circulation attendues dans le Doubs ce 10 septembre 2025

Publié le 10/09/2025 - 08:13
Mis à jour le 10/09/2025 - 09:25

Compte-tenu de la mobilisation annoncée dans le cadre du mouvement « Bloquons tout » le mercredi 10 septembre 2025, des perturbations sont à prévoir sur les routes du département a annoncé la préfecture du Doubs.

© d.Poirier ©

Dans son communiqué, le préfet du Doubs appelle l'attention des automobilistes sur les difficultés de circulation susceptibles d'être rencontrées à cette occasion.

Une vigilance particulière est donnée concernant l’arrondissement de Montbéliard où une déclaration de manifestation a été déposée à la préfecture par l'Union locale CGT de Montbéliard. Celle-ci devrait prendre la forme d'opérations escargot ce mercredi :

  • le matin, de 8h00 à midi sur l'A36 dans le sens Montbéliard (25) - Bessoncourt (90) puis en sens retour;
  • l'après-midi dans le centre-ville de Montbéliard jusqu'à 17h00.

Les automobilistes sont ainsi invités à la plus grande prudence et à se tenir informés de l’état du trafic sur ces axes routiers en temps réel via les canaux d’information dédiés, notamment la radio Autoroute Info 107.7.

1h de barrage filtrant au rond-point de Chalezeule

Dans l'agglomération de Besançon, environ 200 personnes se sont réunies dès 6h du matin au rond-point de Chalezeule à l'entrée de Besançon pour mettre en place un barrage filtrant. Mais à 8h ce matin, les manifestants avaient été dispersés par les forces de l'ordre.

Publié le 10 septembre à 08h13
