Bourgogne-Franche-Comté : le festival "Les petits fugues" revient en novembre 2025

Conçu pour être "au plus près des lecteurs", le festival accueillera pendant deux semaines 15 auteurs et autrices venus de France, de Suisse et de Belgique qui sillonneront la Bourgogne-Franche-Comté à la rencontre des lecteurs. Près de 90 rencontres sont prévues dans divers lieux : bibliothèques, lycées, collèges, librairies, lieux culturels, hôpitaux, établissements pénitentiaires, structures médico-sociales, associations...

Pour l’organisation, "chaque rencontre sera une invitation à découvrir un univers singulier, à dialoguer, partager et s’émouvoir ensemble".

Les 15 auteurs & autrices invité(e)s :

Olivier Bleys

Estelle-Sarah Bulle

Célestin de Meeûs

Maryline Desbiolles

Caroline Deyns

Sébastien Gendron

Simon Grangeat

Caroline Hinault

Sébastien Joanniez

Eva Kavian

Catherine Lovey

Gilles Marchand

Raphaël Meltz

Hélène Vignal

Marie Vingtras

Un programme éclectique construit à plusieurs voix

Le festival poursuivra les explorations initiées en 2024 :

À savoir, des rencontres intergénérationnelles et “hors les murs”, conçues collectivement, mêlant petites formes et “fuguettes” issues de partenariats entre les lieux accueillants. Mais aussi, en clôture, une déambulation littéraire et artistique, imaginée avec les étudiant(e)s du DEUST Théâtre et de l’École des Beaux-Arts de Besançon (ISBA) se tiendra au Musée du Temps, en présence des auteurs.

L’intégralité du programme sera à découvrir à partir d’octobre sur : www.lespetitesfugues.fr