Budget serré : comment lire pour moins cher à Besançon ?

Lire gratuitement grâce aux bibliothèques

La ville de Besançon possède cinq médiathèques, un service de bibliobus et une bibliothèque d’étude et de conservation. L’inscription est gratuite et donne accès au prêt de documents ainsi qu’à des ressources numériques en ligne, consultables sur place ou à la maison.

Cliquer sur l'image ci-dessous pour accéder à la carte interactive qui répertorie toutes les bibliothèques du Grand Besançon.

Pour les personnes qui peuvent difficilement se déplacer, le bibliobus se déplace dans chaque quartier de la ville de Besançon.

Un service de portage de livre est également possible et gratuit pour les personnes isolées ou qui ont des difficultés à se déplacer de manière définitive ou temporaire. Il suffit simplement de convenir d’un rendez-vous par mail: bib.nomade@besancon.fr ou par téléphone : 03 81 87 81 16.

Les boîtes à livres

Disséminées dans les quartiers de Besançon, les boîtes à livres sont le fruit d’une initiative citoyenne qui a pour objectif de favoriser le partage de savoir, la lecture et le lien social.

Le principe est d’y déposer un ouvrage, ou d’en emprunter un afin de le lire, le conserver ou de le rapporter, lui ou un autre, dans n’importe quelle boîte de la ville. Elles sont destinées à la fois aux adultes et aux enfants. Le partage d’avis ou d’émotions sur de petits mots placés dans les livres sont d’ailleurs vivement encouragés.

Cliquer sur l'image ci-dessous pour accéder à la carte interactive qui répertorie toutes les boîtes à livres du Grand Besançon.

Le troc

Le troc entre voisins ou amis est encore le moyen le plus simple pour découvrir et s’échanger de nouvelles lectures gratuitement. Et si vos amis n’ont pas forcément les mêmes goûts que vous, vous trouverez probablement de meilleurs lectures en élargissant votre périmètre de recherche.

C’est justement ce que propose l’application Geev qui permet d’échanger entre voisins ou personnes situées dans un rayon de moins de 10km, des objets ou de la nourriture. Des livres y sont couramment proposés. Ici, inutile de sortir son porte monnaie, vous n’aurez besoin que… de bananes ! Les bananes sont la monnaie d’échange de l’application.

Le principe est simple : pour chaque don déposer sur Geev, vous recevrez un total de trois bananes après "l’adoption" de votre don par un particulier. Et lorsque vous souhaiterez à votre tour récupérer un objet, vous devrez alors débourser une banane pour contacter la personne.

C’est tout l’intérêt de l’application qui encourage à la fois au don et à la récupération.

Les librairies de seconde main

À Besançon, la Bouquinerie d’Anvers propose d’acheter, vendre ou échanger vos livres. Son libraire, Christophe, véritable passionné du livre, y propose un large choix d’ouvrages récents et anciens pour tous les âges y compris des bandes dessinées.

Petit plus, la Bouquinerie d'Anvers propose une réduction de 10 % pour les moins de 30 ans, avec la carte avantage jeunes.

Bouquinerie d’Anvers

5 rue d’Anvers, 25000 Besançon

Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h.

https://www.bouquinerie-d-anvers.fr

La boutique Bibliovore rachète des livre, aux particuliers en boutique à 1€ le kilo (en bon et très bon état) pour les revendre à 3€ l'unité, quel que soit le livre et 10€ les quatre.

Bibliovore

91, rue des Granges à Besançon

du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h

Les bourses aux livres

Les bourses aux livres sont l’occasion parfaite pour garnir sa bibliothèque à moindre coût. Les livres y sont généralement d’occasion et bien moins chers qu’en boutique. Pour découvrir les prochaines bourses aux livres proposées sur Besançon, n’hésitez pas à aller régulièrement consulter la rubrique agendas de maCommune.info.

Vente de livre de la bibliothèque de l’hôpital de Besançon : faire des économies tout en faisant une bonne action

L’association "La distraction des malades" organise chaque année une vente annuelle de livres au profit de la bibliothèque du CHU de Besançon. C’est l’occasion de profiter d’un large choix de livres à prix attractifs allant généralement de de 0,50€ à 5 € dont les ventes permettront l’achat de nouveaux ouvrages mis ensuite gratuitement à la disposition des personnes hospitalisées.

Elle a généralement lieu en fin d’année sur trois jours dans la salle Proudhon du grand Kursaal à Besançon. Une occasion rêvée de faire des économies tout en faisant une bonne action !