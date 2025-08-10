Canicule : 7 départements de Bourgogne Franche-Comté en vigilance orange et jaune dès lundi

Sept des huit départements de la Bourgogne Franche-Comté sont en vigilance orange et jaune à partir de lundi 11 août 2025. Seul le Territoire de Belfort n'est pas concerné.

Les départements du Jura et de Saône-et-Loire restent vigilance orange. Les tempértures pourraient atteindre 39°C. Le Doubs, la Haute-Saône, la Côte-d'Or, la Nièvre et l'Yonne sont en vigilance jaune pour une durée indéterminée qui pourra se poursuivre au moins jusqu'au 15 août. Les températures devraient se situer entre 34 et 36°C.

Quelques recommandations :

buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour ;

mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;

évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11 h – 21 h) et passez plusieurs heures par jour

dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, piscine...) ;

limitez vos activités physiques et sportives ;

maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée) et prévoyez le matériel

nécessaire pour lutter contre la chaleur : brumisateur, ventilateur….

pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez

demander de l’aide ;

consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer.

Prenez des nouvelles ou rendez visite aux personnes âgées isolées ou souffrant de maladies chroniques dans votre entourage. Accompagnez-les dans un endroit frais. En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.