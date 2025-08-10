Dimanche 10 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Canicule : 7 départements de Bourgogne Franche-Comté en vigilance orange et jaune dès lundi

Publié le 10/08/2025 - 18:00
Mis à jour le 10/08/2025 - 18:01

Sept des huit départements de la Bourgogne Franche-Comté sont en vigilance orange et jaune à partir de lundi 11 août 2025. Seul le Territoire de Belfort n'est pas concerné.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les départements du Jura et de Saône-et-Loire restent vigilance orange. Les tempértures pourraient atteindre 39°C. Le Doubs, la Haute-Saône, la Côte-d'Or, la Nièvre et l'Yonne sont en vigilance jaune pour une durée indéterminée qui pourra se poursuivre au moins jusqu'au 15 août. Les températures devraient se situer entre 34 et 36°C.

Quelques recommandations :

  • buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
  • rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour ;
  • mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;
  • évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11 h – 21 h) et passez plusieurs heures par jour
  • dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, piscine...) ;
  • limitez vos activités physiques et sportives ;
  • maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée) et prévoyez le matériel
  • nécessaire pour lutter contre la chaleur : brumisateur, ventilateur….
  • pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez
  • demander de l’aide ;
  • consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer.

Prenez des nouvelles ou rendez visite aux personnes âgées isolées ou souffrant de maladies chroniques dans votre entourage. Accompagnez-les dans un endroit frais. En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.

canicule chaleur soleil

Publié le 10 aout à 18h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Canicule : le Jura et la Saône-et-Loire en vigilance orange, la Côte d’Or en vigilance jaune ce dimanche

Météo France place les départements du Jura et de Saône-et-Loire en vigilance orange “canicule” à partir du dimanche 10 août 2025 à 12h00, et ce, en l'état actuel des prévisions, jusqu’au vendredi 15 août 2025 à 06h00. Sept des huits départements de la Bourgogne Franche-Comté seront en vigilance orange et jaune à partir de lundi 11 août.

canicule chaleur météo-france vigilance orange
Publié le 10 aout à 09h35 par Alexane
Franche-Comté
Culture Nature

“Happy Batday” : la chauve-souris célébrée en Franche-Comté

À l’occasion des dix ans de classement de plusieurs réserves naturelles régionales cavités à chiroptères, la CPEPESC de Franche-Comté organise un ensemble d’animations originales sur les chauves-souris. Sur plusieurs jours, c’est également l’occasion de célébrer la nuit Internationale de la chauve-souris.

c célébrations Chauves-souris happy batday
Publié le 8 aout à 14h30 par Sacha B. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Canicule : vigilance jaune en Saône-et-Loire et dans le Jura

La chaleur continue de gagner en intensité et progresse vers le nord de la France. Ce vendredi 8 août, Météo-France place le département de la Saône-et-Loire en vigilance jaune pour canicule. Le département du Jura passera lui aussi en vigilance jaune à partir de samedi 9 août. À ce stade, aucun autre département de Bourgogne-Franche-Comté n’est concerné par une alerte particulière.

canicule chaleur météo-france
Publié le 8 aout à 12h02 par Alexane
Besançon
Jeunesse Nature

“Soigneur d’un jour” : une immersion au coeur du parc zoologique de la Citadelle

La Citadelle de Besançon propose cet été comme chaque année aux petits et grands de se mettre dans la peau d’un soigneur animalier le temps d’une demi-journée. Cette activité, proposée de mi avril à novembre, comprend le nourrissage, les soins, et aménagements de l’environnement offert aux animaux, le tout en compagnie d’un professionnel.

activité citadelle saison estivale soigneur animalier
Publié le 7 aout à 14h00 par Salomé F. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Santé

Qualité de l’air en Bourgogne-Franche-Comté : une dégradation attendue jeudi

Selon les données d’Atmo Bourgogne-Franche-Comté, la qualité de l'air est classée comme "moyenne" ce mercredi 6 août sur l'ensemble de la région. Cette situation s'explique par des conditions météorologiques actuelles relativement favorables, bien que le retour du soleil et la hausse des températures créent un contexte propice à l'augmentation de certains polluants atmosphériques jeudi.

atmo bourgogne franche-comté ozone qualité de l'air santé soleil
Publié le 6 aout à 15h44 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Société

Loups, lynx et ours : dans le Jura, des bénévoles veillent au retour des grands prédateurs…

Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2025, un loup a été abattu dans la Nièvre suite à une attaque de troupeau. Ces incidents se multiplient en été, lorsque les troupeaux sont en estive et que les éleveurs ne peuvent les surveiller en continu. Nous avons échangé avec Laure, écologue et accompagnatrice en montagne, qui encadre les missions Férus dans le Jura, une association engagée dans la préservation des grands prédateurs : l’ours, le lynx et bien sûr, le loup.

estive loup préservation
Publié le 10 aout à 10h45 par Salomé F. • Membre
Besançon
Nature Vie locale

Sondage – Que pensez-vous de la politique municipale de laisser pousser des herbes sauvages dans l’espace public à Besançon ?

Depuis plusieurs années, la Ville de Besançon applique une politique de gestion différenciée de ses espaces verts. Objectif : laisser certaines zones évoluer naturellement, sans tonte systématique ni fleurissement intensif, afin de favoriser la biodiversité, les pollinisateurs, ou encore la lutte contre les îlots de chaleur. Mais cette démarche, pourtant pensée pour le climat et la nature, ne fait pas l’unanimité. Certains habitant(e)s y voient un signe de laisser-aller ou de "friches moches” peu valorisantes pour le paysage urbain. Et vous, qu’en pensez-vous ? C’est notre sondage de la semaine.

1
abeille biodiversité herbes sauvages pollen tondre la pelouse ville de besançon
Publié le 9 aout à 10h00 par Alexane
Franche-Comté
Nature

En Franche-Comté, cette semaine s’annonce ensoleillée et de plus en plus chaude…

La Franche-Comté connaîtra une semaine marquée par une évolution nette des conditions météorologiques. Après un début relativement doux et changeant, les températures grimperont progressivement pour atteindre des niveaux estivaux en fin de semaine. À Besançon, comme dans l’ensemble de la région, le temps s’annonce globalement agréable, bien que ponctué de quelques passages nuageux et d’averses isolées en début de période. Voici les prévisions de Météo France du lundi 4 au dimanche 10 août 2025.

chaleur météo-france soleil vacances
Publié le 3 aout à 18h00 par Alexane
Besançon
Nature Santé

Chauves-souris : le CHU de Besançon alerte sur les dangers pour la santé

À la ville comme à la campagne, les chauves-souris sont de sortie chaque nuit de mars à octobre, période d’activité des insectes dont elles se nourrissent. On peut les voir cet été particulièrement active, avec leur vol saccadé en zigzag. Qu’on les aime ou pas, il ne faut pas les toucher à mains nues. C’est ce que rappelle le CHU de Besançon sur ses réseaux sociaux…

chauve-souris chu de besançon hôpital maladie virus
Publié le 3 aout à 12h01 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Deux tiers des festivals en France affichent un déficit en 2024
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Les cahiers de vacances, bonne ou mauvaise idée ? On a questionné cinq profs...
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Que faire autour de Baume-les-Dames pendant un week-end ? 

Sondage

 28.65
ciel dégagé
le 10/08 à 18h00
Vent
2.62 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
51 %
 