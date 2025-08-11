Canicule : la qualité de l’air se dégrade en Bourgogne-Franche-Comté

Les conditions météorologiques actuelles sont jugées favorables à la formation et à l'accumulation d'ozone, un polluant issu d'une transformation chimique de polluants émis par certaines activités telles le trafic routier, en particulier lors de journées chaudes et ensoleillées.
Des conditions similaires attendues mardi
Atmo BFC prévoit une situation comparable ce mardi 12 août. Compte-tenu de conditions similaires, la journée de demain sera également marquée par une qualité de l'air ”dégradée” à ”mauvaise”, précise Atmo Bourgogne-Franche-Comté.
Le principal polluant responsable de cet épisode est l’ozone.