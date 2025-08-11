Canicule : la qualité de l’air se dégrade en Bourgogne-Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Selon Atmo Bourgogne-Franche-Comté, la journée de ce lundi 11 août sera marquée par une qualité de l'air "dégradée" à "mauvaise" sur l’ensemble de la région.

Les conditions météorologiques actuelles sont jugées favorables à la formation et à l'accumulation d'ozone, un polluant issu d'une transformation chimique de polluants émis par certaines activités telles le trafic routier, en particulier lors de journées chaudes et ensoleillées.

Des conditions similaires attendues mardi

Atmo BFC prévoit une situation comparable ce mardi 12 août. Compte-tenu de conditions similaires, la journée de demain sera également marquée par une qualité de l'air ”dégradée” à ”mauvaise”, précise Atmo Bourgogne-Franche-Comté.

Le principal polluant responsable de cet épisode est l’ozone.