Canicule : le Jura et la Saône-et-Loire en vigilance orange, la Côte d’Or en vigilance jaune ce dimanche

Météo France place les départements du Jura et de Saône-et-Loire en vigilance orange “canicule” à partir du dimanche 10 août 2025 à 12h00, et ce, en l'état actuel des prévisions, jusqu’au vendredi 15 août 2025 à 06h00. Sept des huits départements de la Bourgogne Franche-Comté seront en vigilance orange et jaune à partir de lundi 11 août.

Dans le Jura, le préfet a activé le Plan de Gestion d’une Canicule Départemental (PGCD) au niveau 3, "Alerte Canicule".

Dimanche, les températures minimales en début de matinée dans le Jura et la Saône-et-Loire s'établiront autour de 17 à 20°C, localement 21-22°C, et les maximales pourraient atteindre 34 à 38°C, ponctuellement plus.

Des conditions anticycloniques et sèches s'installent durablement sur la France et ce niveau de températures se maintiendra jusqu'au milieu, voire la fin, de la semaine prochaine.

Quelques recommandations :

buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour ;

mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;

évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11 h – 21 h) et passez plusieurs heures par jour

dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, piscine...) ;

limitez vos activités physiques et sportives ;

maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée) et prévoyez le matériel

nécessaire pour lutter contre la chaleur : brumisateur, ventilateur….

pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez

demander de l’aide ;

consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer.

Prenez des nouvelles ou rendez visite aux personnes âgées isolées ou souffrant de maladies chroniques dans votre entourage. Accompagnez-les dans un endroit frais. En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.