Canicule : le Jura et la Saône-et-Loire en vigilance orange, la Côte d’Or en vigilance jaune ce dimanche

Dans le Jura, le préfet a activé le Plan de Gestion d’une Canicule Départemental (PGCD) au niveau 3, "Alerte Canicule".
Dimanche, les températures minimales en début de matinée dans le Jura et la Saône-et-Loire s'établiront autour de 17 à 20°C, localement 21-22°C, et les maximales pourraient atteindre 34 à 38°C, ponctuellement plus.
Des conditions anticycloniques et sèches s'installent durablement sur la France et ce niveau de températures se maintiendra jusqu'au milieu, voire la fin, de la semaine prochaine.
Quelques recommandations :
- buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
- rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour ;
- mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;
- évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11 h – 21 h) et passez plusieurs heures par jour
- dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, piscine...) ;
- limitez vos activités physiques et sportives ;
- maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée) et prévoyez le matériel
- nécessaire pour lutter contre la chaleur : brumisateur, ventilateur….
- pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez
- demander de l’aide ;
- consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer.
Prenez des nouvelles ou rendez visite aux personnes âgées isolées ou souffrant de maladies chroniques dans votre entourage. Accompagnez-les dans un endroit frais. En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.