Cinq apprentis de CMA Formation Vesoul en lice aux sélections régionales des WorldSkills à Dijon

Les 19 et 20 mars 2025, le parc des expositions et congrès de Dijon vibrera au rythme des compétences et du savoir-faire des jeunes professionnels engagés dans la 48e édition des WorldSkills. Parmi eux, cinq apprentis de CMA Formation Vesoul tenteront de briller lors de cette prestigieuse compétition régionale, une étape cruciale pour espérer atteindre la finale nationale.

Organisée dans le cadre du forum "Explore les Métiers", cette étape régionale des WorldSkills réunira 330 jeunes de moins de 23 ans, venus de toute la Bourgogne Franche-Comté. Cet événement, soutenu par la Région Bourgogne Franche-Comté et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA BFC). Souvent comparée aux Jeux olympiques des métiers, cette compétition met en avant l'excellence et la rigueur des jeunes professionnels.

Cinq apprentis de Vesoul prêts à relever le défi

Cette année, CMA Formation Vesoul sera représentée par cinq candidats dans des disciplines variées :

Cuisine : Gaetan Mathieu

Boucherie : Ulrich Wilfrid Sime Tame

Esthétique : Lena Grisot

Technologie automobile : Louison Convert

Tôlerie-Carrosserie : Etienne Gaidot

Accompagnés de leurs coachs et professeurs, ces jeunes talents auront l'opportunité de mettre en pratique leurs compétences et de mesurer leur niveau face aux meilleurs de la région. Cette compétition est une véritable épreuve de professionnalisation, leur permettant d'acquérir de l'expérience, de se challenger et de gagner en confiance.

Un événement ouvert au public

Le public est invité à venir encourager ces jeunes talents et à découvrir la richesse des métiers présentés lors du forum. L'entrée est libre et permettra aux visiteurs de suivre en direct les performances des candidats.

Infos pratiques :