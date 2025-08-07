Jeudi 7 Août 2025
Besançon
Conduite illégale à Planoise : un jeune interpellé avec 3.500 € en liquide et des cigarettes de contrebande

Publié le 07/08/2025 - 14:15
Ce lundi 4 août 2025, une patrouille anticriminalité a arrêté un jeune homme dans le quartier de Planoise à Besançon, qui conduisait sans permis dans un véhicule non assuré. L’homme détenait aussi une arme, plus de 3.500€ en liquide et une quarantaine de cartouches de cigarettes de contrebande.  

© Alexane Alfaro

Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle aux alentours de 19h00, rue Alfred Kastler, après avoir franchi un feu tricolore à l’orange. Les policiers ont constaté que le jeune homme conduisait sans permis et ont trouvé un couteau à proximité immédiate du conducteur, en violation d’une interdiction de port d’arme.

Lors de la fouille du véhicule, les agents ont également découvert 3.530 € en argent liquide, ainsi que 40 cartouches de cigarettes de contrebande, dont la plupart provenaient du Luxembourg. Les forces de l’ordre ont alors procédé à son interpellation.

Lors de son audition, le suspect a déclaré vendre des cigarettes pour rembourser une dette. Il a affirmé avoir emprunté le véhicule d’un ami sans être au courant de son état d’assurance ni de la présence du couteau à l’intérieur. L’homme a néanmoins reconnu conduire sans permis et la vente de produits de contrebande.

Le magistrat a autorisé le paiement d’une amende de 2.000€ auprès du service des douanes. La garde à vue s’est terminée le lendemain en fin de journée. Le jeune mis en cause s’est vu notifié d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et sera convoqué devant le procureur de la république en janvier 2026.

Publié le 7 aout à 14h15
Besançon
