"Correspondance avec Mathilde" remporte le prix Sade Patrimoine 2025

Le livre Correspondance avec Mathilde, coédité par Gallimard et la ville de Besançon, 2025 a gagné le prix Sade Patrimoine 2025. Il a été remis aux bibliothécaires Galerie Suzanne Tarasiève à Paris, le 4 octobre 2025, par le jury et son président Emmanuel Pierrat.

C’est le livre d’Agnès Michaux qui a remporté le prix Sade pour Huysmans Vivant (Le Cherche-Midi). Correspondance avec Mathilde est aussi dans la sélection du prix Sévigné, qui sera remis en janvier 2026.

L’exposition Courbet, les lettres cachées est terminée, elle a accueilli 3.600 visiteurs en six mois. Les lettres cachées (Ms Z 907) sont donc maintenant en ligne sur memoirevive.besancon.fr.

Enfin, ce week-end, un mystère a été élucidé par un généalogiste de la famille de Mathilde Carly de Svazzema. Il a trouvé le décès de Mathilde, à 80 ans, à Nice en 1919. Stazzema est une ville italienne de la région d’origine de son ancêtre Joseph Carly de Svazzema.

(Communiqué)