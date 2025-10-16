Jeudi 16 Octobre 2025
Grand Besançon Métropole
Vie locale

Côte de Morre : le Département du Doubs poursuit la sécurisation de la falaise

Publié le 16/10/2025 - 15:30
Mis à jour le 16/10/2025 - 15:04

Le Département du Doubs a engagé, depuis le 6 octobre 2025, la poursuite des travaux de sécurisation de la falaise de la Côte de Morre, sur la RD 571. Cette opération s’inscrit dans un programme pluriannuel débuté en 2023, "co-construit avec les acteurs du territoire et notamment les commerçants du secteur de Rivotte”.

1/2 - © Département du Doubs – Florian Houtmann
2/2 - © Département du Doubs – Florian Houtmann

Habituellement programmés pendant les vacances d’été, les travaux ont été décalés à l’automne, en concertation avec la DIR-EST, pour permettre la réalisation de leurs travaux de protection contre les chutes de pierres sur la RN 83 dans la Côte de Larnod. Cette coordination vise à "préserver l’accès à l’agglomération bisontine”, précise le Département.

Cette phase automnale consiste à poursuivre les opérations de forage et d’ancrage sur les deux talus E et F, avant la pose de grillages destinés à sécuriser les chutes de pierres. Le montant de cette campagne est estimé à 300 000 euros TTC. Le chantier est placé sous la maîtrise d’ouvrage du Département, avec les entreprises RTS (talus E) et ROC Aménagement (talus F).

Fermeture complète à la circulation

En raison de la nature des travaux, la fermeture totale de la RD 571 est nécessaire pendant toute la durée du chantier, y compris pour les cyclistes et piétons. La déviation est assurée par la voie des Mercureaux (RN 57).

Le Département précise que cette organisation "permet d’optimiser la réalisation des travaux tout en assurant le maximum de confort aux usagers et en préservant la sécurité des agents sur le chantier".

Les commerces de Morre et du secteur Rivotte à Besançon restent accessibles pendant toute la durée des travaux. La réouverture de la voie est prévue le 31 octobre en fin de journée.

Un contexte géologique complexe

Située dans une zone "fortement affectée par des mouvements tectoniques", la Côte de Morre présente une instabilité naturelle accentuée par "les variations locales de l’inclinaison des bancs rocheux" et l’érosion du calcaire liée aux cycles de gel et de dégel.

Le passage d’animaux dans les zones d’éboulis provoque également "de fréquentes chutes de pierres". Des études géotechniques menées en 2022 par le bureau d’études ARIAS Montagne ont permis d’établir un diagnostic complet et d’identifier plusieurs tronçons à risque entre la Porte Taillée et l’entrée de Morre.

Des travaux échelonnés jusqu’en 2026

La première phase, réalisée à l’été 2024, avait porté sur le débroussaillage et la purge des blocs instables. Les masses rocheuses les plus volumineuses ont été clouées à la falaise saine à l’aide d’ancrages.

La phase actuelle, en octobre 2025, vise à poursuivre la mise en œuvre des ancrages sur les talus E et F et à démarrer la pose des premiers grillages. La dernière phase, prévue en 2026, consistera à achever la pose des protections.

Le talus E, long d’environ 370 mètres et haut de 20 à 25 mètres, fera l’objet de la pose de 6 600 m² de grillage plaqué. Le talus F, long de 280 mètres, recevra 5 700 m² de grillage.

Une concertation continue avec les acteurs locaux

Conscient de l’impact du chantier sur la circulation et l’activité économique, le Département a mis en place, depuis 2023, une concertation en amont avec les élus et commerçants. Cette démarche vise à "concevoir les mesures d’accompagnement les mieux adaptées".

Des panneaux d’information et de signalisation ont été installés fin septembre, notamment ceux indiquant "commerces accessibles". Une évaluation annuelle des dispositifs est conduite en concertation avec les commerçants, assure le Département.

Une action durable pour la sécurité routière

La sécurisation de la Côte de Morre s’inscrit dans la stratégie du Département visant à entretenir et rénover le réseau routier départemental dans un objectif d’amélioration des conditions de circulation et, in fine, au bénéfice des usagers de la route.

Le Conseil départemental rappelle enfin que "pour des raisons de sécurité des personnels et des usagers, il est essentiel que chacun respecte la signalisation routière mise en place".

Publié le 16 octobre à 15h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

