Coupe de France : la billetterie de Sochaux - Lens est ouverte

Le FCSM a validé son ticket pour les 16e de finale de la compétition en s’imposant face au Stade béthunois le 20 décembre dernier (victoire 4-2).
À la suite du tirage au sort ayant eu lieu dès le lendemain, le FC Sochaux a appris le nom de son futur adversaire, le RC Lens. Les Sochaliens accueilleront donc le 10 janvier 2026 à 21h l’actuel leader de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait bien permettre au stade Bonal de faire le plein.
La billetterie a ouvert ce mardi 23 décembre.
Toutes les infos concernant la billetterie : https://www.fcsochaux.fr/actualites/billetterie/les-infos-billetterie-pour-fcsm-rc-lens-en-coupe-de-france