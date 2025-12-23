Coupe de France : la billetterie de Sochaux - Lens est ouverte

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le FC Sochaux-Montbéliard recevra le Racing Club de Lens au stade Bonal, le samedi 10 janvier 2026 à 21h à l’occasion des 16es de finale de la coupe de France Crédit Agricole. La billetterie a ouvert ce mardi 23 décembre 2025.

Le FCSM a validé son ticket pour les 16e de finale de la compétition en s’imposant face au Stade béthunois le 20 décembre dernier (victoire 4-2).

À la suite du tirage au sort ayant eu lieu dès le lendemain, le FC Sochaux a appris le nom de son futur adversaire, le RC Lens. Les Sochaliens accueilleront donc le 10 janvier 2026 à 21h l’actuel leader de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait bien permettre au stade Bonal de faire le plein.

Toutes les infos concernant la billetterie : https://www.fcsochaux.fr/actualites/billetterie/les-infos-billetterie-pour-fcsm-rc-lens-en-coupe-de-france