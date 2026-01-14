Coupe du monde de biathlon : les Françaises finissent à la quatrième place

Le dernier relais femmes avant les Jeux olympiques s’est déroulé ce 14 janvier 2026 à Ruhpolding en Allemagne avec les biathlètes Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon.

Elle était en forme Lou Jeanmonnot pour lancer ce relais. Elle a effectué un sans-faute au tir couché et au tir debout. L’occasion de creuser l’écart entre les poursuivantes.

Elle a donné le relais à Océane Michelon qui a fait une faute au tir couché, mais n’a pas perdu de temps pour repartir. Au tir, debout, elle aura 15 secondes de retard après plusieurs fautes.

Justine Braisaz-Bouchet, la plus rapide sur la piste, est partie en force et a vite attrapé la deuxième place le tout en faisant un sans-faute au tir couché. Elle évitera de peu l’anneau de pénalité avec trois balles de pioche au tir debout.

C’est Julia Simon qui s’est lancée pour les derniers tours du relais. Très rapidement, elle a pu effectuer son tir couché et repartir deuxième dernière l’Italienne Lisa Vittozzi. Elle a su garder son avance avec un deuxième tir debout parfait.

Un podium qui s’est finalement fait sans l’équipe de France avec le passage en force de la Norvégienne qui a doublé au dernier moment l’Italie, qui finira deuxième suivi de la Suède. La France n’aura pas démérité et sera finalement quatrième.