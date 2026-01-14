Mercredi 14 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
France
Sport

Coupe du monde de biathlon : les Françaises finissent à la quatrième place

Publié le 14/01/2026 - 15:56
Mis à jour le 14/01/2026 - 16:05

Le dernier relais femmes avant les Jeux olympiques s’est déroulé ce 14 janvier 2026 à Ruhpolding en Allemagne avec les biathlètes Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon.

© Capture d'écran / l'equipe 21
© Capture d'écran / l'equipe 21

Elle était en forme Lou Jeanmonnot pour lancer ce relais. Elle a effectué un sans-faute au tir couché et au tir debout. L’occasion de creuser l’écart entre les poursuivantes.

Elle a donné le relais à Océane Michelon qui a fait une faute au tir couché, mais n’a pas perdu de temps pour repartir. Au tir, debout, elle aura 15 secondes de retard après plusieurs fautes.

Justine Braisaz-Bouchet, la plus rapide sur la piste, est partie en force et a vite attrapé la deuxième place le tout en faisant un sans-faute au tir couché. Elle évitera de peu l’anneau de pénalité avec trois balles de pioche au tir debout.

C’est Julia Simon qui s’est lancée pour les derniers tours du relais. Très rapidement, elle a pu effectuer son tir couché et repartir deuxième dernière l’Italienne Lisa Vittozzi. Elle a su garder son avance avec un deuxième tir debout parfait.

Un podium qui s’est finalement fait sans l’équipe de France avec le passage en force de la Norvégienne qui a doublé au dernier moment l’Italie, qui finira deuxième suivi de la Suède. La France n’aura pas démérité et sera finalement quatrième.

biathlon coupe du monde

Publié le 14 janvier à 15h56 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Besançon
Loisirs Sport

À Besançon, l’acroyoga séduit un public en quête d’une autre manière de bouger

À Besançon, une discipline corporelle encore peu connue gagne progressivement du terrain. L’acroyoga, qui associe yoga, portés acrobatiques et coopération, sera proposé au public lors d’un atelier découverte le 25 janvier, à la salle de gym La Saint-Claude. On en parle avec Julie Blanchard, qui enseigne l'acroyoga...

acrobatie acroyoga atelier découverte julie blanchard yoga
Publié le 11 janvier à 14h00 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Sport

Neige et verglas dans le Doubs : la circulation fortement impactée, le match FCSM-Lens reporté

Météo-France a placé le département du Doubs en vigilance orange pour neige et verglas depuis 6 heures ce samedi 10 janvier 2026. Les prévisions annoncent des chutes de neige persistantes sur l’ensemble du département jusqu’au milieu de la nuit. On fait le point sur la circulation, le match au stade de Bonal et les prévisions.

circulation fcsm match neige verglas
Publié le 10 janvier à 17h18 par Alexane
Montbéliard
Sport

Coupe de France : Tout à gagner et rien à perdre pour le FC Sochaux qui reçoit Lens ce samedi

Avec plus de 19.000 places vendues pour cette rencontre, nul doute que le stade Bonal devrait être à la fête ce vendredi 9 janvier 2026 pour la réception du Racing club de Lens. Et cela peu importe l’issue de la rencontre, car face au leader de Ligue 1, le FCSM sait que ses chances de l’emporter sont certes minces, même si la coupe réserve parfois son lot de surprises. 

coupe de france FC Sochaux-Montbéliard football Lens
Publié le 10 janvier à 11h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Le BesAC désireux d’attaquer l’année du bon pied

Après un début de saison qui n’est clairement pas à la hauteur des ambitions du BesAC, qui ne compte que 3 victoires en 17 matchs, le club bisontin espère démarrer l’année 2026 du bon pied. Une victoire contre Lyon SO ce vendredi 9 janvier 2026 au gymnase des Montboucons de Besançon serait donc la bienvenue dans ce championnat de National 1 pour les Bisontins qui occupent toujours la dernière place du classement général. 

basket-ball besAC championnat National
Publié le 9 janvier à 09h44 par Elodie Retrouvey

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Ligne des hirondelles : six excursions hivernales de Dole à Morez…
Offre d'emploi

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Risque d’incendie et de panique : "les établissements recevant du public sont plutôt sécurisés au sein de notre département" (SDIS 25)
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos forfaits de ski à la Station de Métabief

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 10.6
couvert
le 14/01 à 18h00
Vent
1.57 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
96 %
 